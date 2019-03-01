У костюмованій мелодрамі «Кріпосна» Михайло Гаврилов перевтілився в одного з важливих персонажів. Прем’єра очікуваного серіалу відбудеться навесні на телеканалі СТБ. Кого зіграє актор — доброго чи злого героя? У яких картинах він знімався раніше? І чи вільне серце чоловіка? Біографію та факти з особистого життя Михайла Гаврилова читайте в матеріалі.

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Повне ім’я: Михайло Сергійович Гаврилов

Дата народження: 7 липня 1985 р.

Місце народження: Тольятті

Діяльність: актор

Сімейний стан: одружений

Дитинство та юність. Михайло Гаврилов народився в Тольятті, пізніше сім’я актора переїхала в маленьке містечко Пермського краю. Деякий час маленький Михайло жив у бабусі в Набережних Челнах. Саме там він ходив до театральної студії. Майбутній артист не замислювався обрати професію актора, але його тягнуло до творчості — він навчався в музичній школі по класу баяна. Як і більшість хлопчиків, Міша захоплювався спортом: вільною боротьбою, футболом та боксом.

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Після школи Михайло вступив до медичного коледжу, збирався присвятити своє життя хірургії. Однак зрозумів, що це не його покликання, та кинув інститут.

Згадавши одного разу про свої дитячі захоплення, чоловік вирішив змінити своє життя. Несподівано для багатьох він вступив до Театрального інституту імені Бориса Щукіна, де навчався до 2012 року в майстерні Валентини Петрівни Ніколаєнко.

Початок творчого шляху. Михайло Гаврилов почав з’являтися в кіно з 2009 року. Талант актора помітили режисери, та хлопцю все частіше надходили пропозиції зніматися у популярних картинах. У 2012 році актор зіграв уже п’ять другорядних ролей у фільмах та серіалах, стільки ж він отримав у 2013 році.

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Особисте життя. За часів студентства Михайло Гаврилов познайомився з майбутньою дружиною. Його обраницею стала колега по цеху — артистка Анна Носатова. Професійне життя пари тісно взаємопов’язане з особистим. Актори разом знімалися в одній з кінокартин. Після роботи закохані провели спільний відпочинок в Домініканській Республіці. А вже в 2012 році у пари народився чудовий син Андрій.

Серіал «Кріпосна». У масштабній костюмованій мелодрамі Михайло Гаврилов зіграє сина багатих поміщиків — Григорія Червінського. Його персонаж — розумний та харизматичний, але в життєвих ситуаціях завжди стає на бік зла. Якби обставини склалися інакше, він міг би ніколи не дізнатися про свою погану натуру. А всьому виною авторитарний батько Григорія, який вічно тисне та покладає нереальні очікування на молодого хлопця.

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Ролі Михайла Гаврилова в кіно:

2012 — «Тільки про любов», Ілля

2014 року — «Не в хлопцях щастя», Сергій

2014 року — «Катерина», Олексій

2015-2017 — «Молодіжка», Євген

2015 — «Другий шанс», Ілля

2015 — «Слава», Володимир

2015 — «Життя тільки починається», Генріх

2015 — «Плакуча верба», Кирил

2018 — «Ні слова про кохання», Кирил

2018 — «Кріпосна», Григорій Червінський

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