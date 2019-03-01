Куди піти 8 березня в Києві: афіша заходів

Куди піти в Києві на 8 березня? У Міжнародний жіночий день кожній дівчині хочеться відчути себе особливою. Редакція STB.UA спеціально для вас підібрала цікаві події в Києві на 8 березня. Як урізноманітнити своє дозвілля в прекрасний весняний день — читайте в матеріалі.

Концерт «Друга ріка»

Гурт «Друга ріка» готує великий музичний концерт до 8 березня. Серцеїди української сцени запрошують на виступ всіх шанувальників і, звичайно, прекрасних жінок. Музиканти обіцяють порадувати фанатів головними хітами своєї творчості.

Коли: 8 березня, 19:00

Де: Київський палац спорту, площа Спортивна, 1

Вартість: від 290 грн

Фестиваль гігантських китайських ліхтарів

Хочете зробити свято 8 березня романтичним? Проведіть його в колі найближчих людей та відвідайте разом Фестиваль китайських ліхтарів. На території Співочого поля встановлено близько 30 тематичних інсталяцій. Тут приємна атмосфера та безліч крутих розваг. На 8 березня відвідувачі мають можливість побачити традиційну культурну програму Китаю.

Коли: 8 березня, 17:00

Де: Співоче поле

Вартість: від 120 грн

Марш жінок

У Міжнародний жіночий день біля Пам’ятника княгині Ользі пройде Марш жінок. Традиція боротьби за права жінок в різних країнах світу стає все більш популярною. Тут зберуться бажаючі з метою посилити голос жінок та їхнє значення в суспільстві. Організатори запевняють, що 8 березня — ідеальний день, щоб показати, як жінки не бояться говорити про свої права.

Коли: 8 березня, 12:00

Де: збір біля Пам’ятника княгині Ользі

Мегашоу «Black and White»

Любите екстрим та феєричні шоу? Пропонуємо вам 8 березня відвідати унікальний вид мистецтва — сучасний цирк, який приїхав з Німеччини з програмою «Black and White». Нестандартне інноваційне видовище здивує вас неймовірною трюками і феноменальними спецефектами. Масштаб шоу викличе захоплення навіть у вимогливих глядачів. І вже 8 березня українська публіка оцінить виступ, що зірвав овації по всьому світу.

Коли: 8 березня, 18:00

Де: Національний цирк України

Вартість: від 150 грн

Зимова країна на ВДНГ

Концерт під відкритим небом, фотозона та різноманітні частування – такою буде програма 8 березня в «Зимовій країні на ВДНГ». Хоч і зима закінчилася, але в Києві відкритий парк, де можна кататися на ковзанці під відкритим небом. Протягом усього дня гостей чекають всілякі сюрпризи, конкурси, розваги, а також велика святковий ярмарок.

Коли: 8 марта

Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Вартість: вхід на територію парку безкоштовний

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