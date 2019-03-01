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KAZKA відзначають 2 роки з моменту виходу першого синглу «Свята»

01.03.2019

Учасники Нацвідбору на Євробачення-2019 і шоу «Х-Фактор»-8 гурт KAZKA відзначають круглу дату виходу композиції «Свята». Читайте подробиці.

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KAZKA отмечают 2 года с момента выхода первого сингла Свята

Гурт KAZKA підкорив своєю творчістю не тільки українського слухача, але і палко коханий за кордоном. Музиканти вже давно визначили для себе одне надзавдання: презентацію української культури світу. Сьогодні виповнюється два роки з моменту виходу першої пісні «Свята».

«У нас свято! Рівно два роки минуло з моменту, коли ми випустили в світ наш перший сингл «Свята». Для нас це не просто помітна дата, а момент, з якого все почалось. Пам’ятаю, що в той день вперше за довгий час вийшло сонце. Це був знак!», — діляться з шанувальниками KAZKA. 

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Дивіться відеокліп KAZKA на пісню «Свята» просто зараз:

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