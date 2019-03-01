Вчора, 28 лютого, у 7 серії серіалу «Кріпосна» згадували відому українську письменницю Марко Вовчок. Після ефіру пошукова система Google виявила безліч запитів стосовно цієї легендарної особистості. Яка героїня «Кріпосної» любить читати твори Марка Вовчка? Дізнайтеся в матеріалі.

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Марко Вовчок — одна з найвідоміших письменниць України. Її твори популярні не лише сьогодні, а й у 19 столітті. Героїня серіалу «Кріпосна» виявилася любителем творчості публіцистки.

Прекрасна панночка Наталі Дорошенко сховала любовну записку від Григорія Червінського в збірку «Народні оповідання» Марка Вовчка. Дівчина пізніше зізналася своєму батькові, що дуже любить твори української письменниці.

Марко Вовчок написала дванадцять оповідань про життя українського селянства, які увійшли в цю збірку. Твори були спрямовані проти кріпацтва. Вони стали новим літературним явищем в українській прозі 19 століття.

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Хочеться зазначити, що в 2016 році Google навіть зробив Doodle на честь дня народження письменниці Марко Вовчок, а ми написали коротко її біографію.

Чого чекати в наступних серіях серіалу «Кріпосна», дивіться в анонсах на сайті телеканалу СТБ!

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