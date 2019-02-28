Вихідні у березні 2019 року в Україні: скільки відпочиватимуть українці

Скільки буде вихідних днів у березні 2019 року в Україні? У цьому місяці нас чекає тільки одне офіційне свято. Редакція телеканалу STB.UA приготувала список, скільки саме днів відпочиватимуть українці. А суддя проекту «МастерШеф» Тетяна Литвинова розповіла про свої плани на вихідні у березні 2019 року і який подарунок хотіла б отримати у Міжнародний жіночий день.

Святковий вихідний у березні 2019 року буде тільки один – 8-го числа, у Міжнародний жіночий день. У зв’язку з цим українці відпочиватимуть з 8 по 10 березня. Приємним бонусом стане день тижня першого весняного свята – п’ятниця.

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Всього у березні 2019 року 11 вихідних днів: свято 8 березня, суботи та неділі. Відповідно, робочих днів у березні буде 20.

Тетяна Литвинова з особливою ніжністю ставиться до Міжнародного жіночого дня. Коли їй було вісім років, тато вперше приніс квіти не лише мамі, а і їй. Тетяна поділилася коментарем, що хотіла б отримати на 8 Березня і як планує провести цей день.

«Цього року хочу багато весняних квітів, бажано в горщиках, щоб пересадити у свій сад і довго-довго ними милуватися. Ця зима здається нескінченно довгою, і не віриться, що вона закінчиться! Планую в обіймах з коханим чоловіком і в оточенні квітів посміхатися весь день. Впевнена, що так і буде!» – розповіла Тетяна Литвинова.

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