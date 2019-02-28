У Telegram з’явився стікерпак з героями серіалу «Кріпосна»

У Telegram з’явився новий стікерпак з героями костюмованої мелодрами «Кріпосна». Команда Digital телеканалу СТБ постаралася на славу і тепер ділиться з аудиторією яскравими стікерами улюбленого серіалу. Як встановити стікерпак, дізнайтеся в матеріалі.

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Команда Digital телеканалу СТБ створила спеціальний стікерпак для користувачів Telegram. У ньому можна знайти зображення з Катериною Ковальчук (кріпосна Катя), Олексієм Яровенком (Олексій Косач), Станіславом Бокланом (Петро Червінський), Тарасом Цимбалюком (коваль Назар) та іншими акторами масштабного серіалу.

Щоб отримати стікерпак серіалу «Кріпосна», переходьте за посиланням.

Таким чином автори не лише хочуть викликати інтерес до костюмованої мелодрами «Кріпосна», а й поділитися своєю творчістю з активною аудиторією. У пакеті — 15 зображень із короткими цитатами персонажів серіалу.

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