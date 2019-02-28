Поринути в епоху 19 століття можна навіть сьогодні — варто лиш відвідати чудові садиби, яких не зруйнував навіть час. Костюмовану драму «Кріпосна» знімали в наймальовничіших куточках України та у старовинних маєтках. Відомі палаци багатих поміщиків розкидані по всій Україні. Їх залишки нагадують про колишню розкіш дворян, а деякі з них досі вражають відвідувачів красою. Редакція сайту STB.UA зібрала для вас топ-10 найкращих садиб, які можна відвідати вже сьогодні.

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Палац Кеніга (Шарівський палац)

Відомий Шарівський палац ще називають Цукровим замком. Це пов’язане з тим, що останнім власником садиби був цукровий магнат Леопольд Кеніг. Будівництво розкішної будівлі розпочалось у 1836 році. Будинок виконаний у неоготичному стилі. Раніше тут височіли дві башти, надаючи будівлі велич палацу. Від парадного входу вели великі сходи з трьома терасами. У палаці є 26 кімнат та три великі зали. Спеціально для облаштування садиб граф Кеніг запросив німецьких архітекторів.

Сьогодні на території Шарівського палацу можна погуляти, насолоджуючись чудовою місцевістю. Окрім палацу, в садибі є ще кілька будівель, що збереглись та не втратили свою атмосферність.

Палац Грохольських

Навіть у маленьких містах залишись маєтки з мальовничими парками, що зберегли гідний вигляд. Один із таких — палац Грохольських, який понад сто років належав багатим графам-землевласникам. Будівля виконана у стилі класицизм. У палаці розташовані 43 кімнати, окремі з них зберегли автентичний інтер’єр.

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Цікаво, що у 1864 році у маєток заселився Олександр Можайський — перший конструктор літака. Саме у палаці Грохольських вчений експериментував, спостерігаючи за польотами птахів, майстрував багато повітряних зміїв та до досяг справжнього успіху — сконструював перший планер. Тому сьогодні у палаці розміщені також експонати, присвячені зародженню авіації.

Палац Потоцьких у Львові

Потоцькі — одна з найбагатших родин на той час в Україні та Польщі. Їхні маєтки розташовані у багатьох містах та досі дивують своєю величністю. Палац Потоцьких у Львові побудували наприкінці 19 століття спеціально для прийому гостей, проведення урочистих зустрічей та пишних балів.

У палаці розміщено кілька кімнат, кожна з яких має власне призначення: Блакитна, Дзеркальна, Червона та Кабінет Ордината. Всередині збереглося вишукане оздоблення з позолоти та старовинного мармуру. Палац вражає красою й донині!

Садиба Олександра Фредро

Граф Олександр Фредро зробив неординарний подарунок коханій дружині Софії — збудував палац в англійському стилі бароко. Двоповерхова будівля добре збереглась до сьогоднішніх днів. Тут навіть вціліли автентичні прикраси, кахельні печі та прекрасна тераса з видом на парк.

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Садибу будували протягом 40 років, тут кожна річ продумана до деталей. У палаці нараховується 15 кімнат, у кожній з яких розкішний інтер’єр. Палац займав важливе місце у славетній родині — тут була їхня літня резиденція. Навесні та влітку в садибі ніколи не було порожньо, сюди запрошували музикантів, акторів та художників.

Палац Галаганів

Палац до сьогодні зберіг свою велич. Білосніжна будівля належала відомій родині Галаганів. Це місце часто відвідували великі культурні діячі — Т. Шевченко, П. Куліш, М. Лисенко. Палац виконаний у стилі ампір. Його увінчує масивний декоративний купол. Помешкання Галаганів було двоповерховим та складалось із симетричних частин. Тут розташовано 60 кімнат, великий та бальний зали.

Палац Мерінга

Останній власник садиби Сергій Мерінг повністю видозмінив будівлю. З його іменем пов’язана легенда щодо скарбів родини Мерингів, які заховані десь поблизу палацу. Це місце — чудовий зразок вишуканості того часу. Помешкання збудоване у необароковому стилі, зовні нагадує Маріїнський палац у Києві.

Інтер’єр частково зберігся та досі дивує своєю величністю відвідувачів. Стиль будівлі за оздобленням нагадує палаци арабських шейхів.

Палац Ганських

Палац Ганських, оточений величезним парком, був збудований у 1800 році. Граф подарував садибу своїй молодій дружині. Красуня вела листування з відомим французьким письменником Оноре де Бальзаком та свої листи підписувала як «іноземка». Таємний роман тривав 15 років. Після смерті графа Бальзак одружився на вдові та переїхав жити у палац Ганських. До сьогодні зберігся робочий кабінет письменника, у якому він створив знамениті твори.

Палац Бадені

Розкішний палац Бадені належав родині Мисловських, які у ті часи були багатими поміщиками. Пізніше останнім власником палацу став наймолодший син Станіслава Бадені – Стефан. Помешкання виконане у стилі віденського ренесансу. Будівля була двоповерхова, але до наших днів збереглася овальна бальна зала на першому поверсі. Поряд з королівською залою розташовувались каплиця, їдальня та бібліотека. На другому поверсі – кімнати, у яких відпочивали господарі та зупинялися гості.

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Відвідувачів манять легенди про багатство Станіслава Бадені. Кажуть, він був настільки багатим, що планував у новому палаці викласти підлогу злотими.

Палац графині Щербатової

Двоповерховий палац вражає доглянутим парковим фасадом, уздовж якого простягаються мальовничі тераси для прогулянок. Старовину садибу охороняють два кам’яні леви, а арку підпирають колони в античному стилі.

Власниця палацу Марія Щербакова відома своєю благодійною діяльністю. Місцеві жителі щиро поважали та любили княгиню. За легендою, Марія якось гостювала в Англії та помітила схожий замок. Вона настільки закохалась у споруду, що наказала розібрати власну будівлю та побудувати новий красивий палац.

Палац Орловських

Ще однією архітектурою, яка повністю передає дух минулих епох, став палац Орловських. Граф Ян Орловський разом зі своєю дружиною вподобав місце у Маліївцях та переніс сюди свою резиденцію. Палац цієї родини являє собою чудовий зразок стилю рококо. Поряд з цим помешканням розташовані мальовничі ставки з рідкісними видами дерев та 18-метрова скеля з водоспадом.

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Цікаво, що палац став відомий своєю великою бібліотекою Орловських. Саме тут налічувалось понад 10 000 цінних видань. Також зберігалось листування Папи Римського з польським королівським двором.

Зовсім скоро глядачі телеканалу СТБ познайомляться з історією кріпосної дівчини Катерини у серіалі «Кріпосна». Творці картини змогли здолати час та передали культуру слов’ян ХІХ століття за допомогою красивих локацій.

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