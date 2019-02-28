Не встигли всі відійти від того, що Україна не буде брати участь в Євробаченні-2019, як в світ вийшла новина про те, що участь країни в міжнародному конкурсі в 2020 році теж під питанням. Такий результат можливий у разі перемоги представника від РФ. Детальніше читайте в матеріалі.

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Стало відомо, що Україна може відмовитися від конкурсу і в наступному році – це може статися у разі перемоги представника від Російської Федерації. Про це на брифінгу повідомив голова НСТУ Зураб Алсанія. За його словами, це очевидне рішення, адже навіть під час чемпіонату з футболу, який проходив у РФ, в Україні була під забороною трансляція події.

Також Зураб Алсанія додав, що на українському Нацвідборі-2019 майже у всіх фіналістів були якісь творчі зв’язки з РФ.

До слова, в цьому році від Росії поїде співак Сергій Лазарєв. У артиста це вже друга спроба виграти Євробачення. У 2016 році він зайняв третє місце, поступившись першістю Джамалі і Дамі Ім із Австралії.

Нагадуємо, в цьому році Україна відмовилася від участі в Євробаченні-2019.