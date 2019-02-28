UA: Перший повідомив, що договір для представника на Євробачення не такий вже і страшний, як його малюють. Він не є нововведенням і укладається щороку. Умови домовленості передбачені та базовані на правилах власника конкурсу – Європейської мовної спілки. Детальніше про вимоги Суспільного до представника на Євробачення читайте в матеріалі.

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Суспільний мовник отримує багато запитань щодо змісту договору з учасником. Все через те, що MARUV відмовилася від участі у Євробаченні-2019 через умови. Відомо, що більшість пунктів домовленості базована на правилах організатора міжнародного конкурсу. Національна суспільна телерадіокомпанія України не встановлює правила конкурсу самостійно. На офіційній сторінці UA: Перший повідомив, що сам договір не є нововведенням, такі домовленості укладаються щороку. Щодо оприлюднення документу, то це є неможливим через його повну конфіденційність. Він не може бути наданий усім учасникам Нацвідбору, бо право ознайомитися з ним є лише у переможця.

Проте через ситуацію, яка склалася з MARUV, та запитання, які у великій кількості надходять останнім часом, Суспільне вирішило опублікувати та прокоментувати окремі пункти договору. Йдеться про умови, які стосуються безпосередньо обов’язків учасника.

Не допускати під час перебування на сцені та під час відеозйомки будь-яких висловлювань, жестів та інших дій, не передбачених сценарієм.

В пояснені до пункту написано, що це насамперед телевізійний проект, який дивляться мільйони людей. Планування виступів повинно бути дуже детальним. Організатор шоу вимагає сценарій номеру кожного виконавця, щоб спланувати зйомки, роботу режисерів та інших спеціалістів. Щоб на час прямого ефіру не виникло ніяких проблем, а була забезпечена гарна телевізійна картинка.

За словами Суспільного, висловлення MARUV про заборону шпагату є лише емоційним трактуванням стандартної вимоги. Їй просто потрібно було попередньо узгодити зміст номера, план виступу та рухи на сцені. Це є нормальною практикою, за такими умовами вступають усі артисти Євробачення: «Саме цей пункт дає змогу глядачам насолоджуватися якісним шоу світового рівня, а не дивитися змагання випадкових імпровізацій у прямому ефірі».

Брати участь у репетиціях, зйомках, телевізійних, радіопрограмах, промо-турах, прес-конференціях, інтерв’ю та інших заходах, визначених організатором.

Так, більшість глядачів стежать за міжнародним конкурсом лише під час півфіналів, фіналу, проте є і інші заходи. Наприклад, прес-конференція після першої репетиції, церемонія червоної доріжки. Участь у заходах є обов’язковою і потрібна не лише організаторам, а й учаснику. Це можливість привернути увагу та підтримку нової аудиторії.

Не проводити прес-конференцій та не давати інтерв’ю щодо підготовки та проведення Євробачення без попереднього погодження.

Не допускати будь-яких дій, висловлювань чи проявів, які можуть мати політичний зміст або можуть бути використані в політичному аспекті.

Не допускати висловлювань, які можуть ставити під сумнів питання територіальної цілісності та забезпечення безпеки України.

Не гастролювати на території РФ протягом періоду з дати підписання договору та ще 3 місяці після завершення конкурсу.

Підготувати потрібні документи для в’їзду на територію країни проведення Євробачення.

Нести самостійно всі витрати, пов’язані з участю в Євробаченні.

Передати окремі права інтелектуальної власності на конкурсний твір та права на матеріали, які використовуються у зв’язку з Євробаченням.

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У разі порушення договору на учасника накладається штраф у розмірі 2 мільйони гривень або обов’язок відшкодувати завдані збитки: «Ми усвідомлюємо, що правила, невиконання яких не передбачає жодних санкцій, зазвичай не працюють, тому умова штрафу є потрібною, аби учасник не порушував умов договору».

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