Тест: Наскільки добре ви знаєте 7 та 8 серії мелодрами «Кріпосна»?

«Кріпосна» розповість неймовірну історію боротьби за кохання. Доля звела кріпосну Катерину та дворянина Олексія Косача. Чи зможуть закохані бути разом попри всі заборони? Редакція STB.UA пропонує дізнатися, наскільки добре ви пам’ятаєте сюжет серіалу.

За допомогою цікавого тесту дізнайтеся, як добре ви знаєте сюжет улюбленого серіалу «Кріпосна». Проходьте тест, робіть скріншот свого результату та прикріплюйте його під постом у Facebook.

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