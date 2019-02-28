1 березня о 13:28 на телеканалі СТБ дивіться культовий фільм режисера Роберта Лукетича «Гола правда». Врахуйте, що фільм 16+ і не рекомендується до перегляду з дітьми. Що чекати від комедійної мелодрами – дізнайтеся в матеріалі.

Вже завтра, 1 березня, ви зможете подивитися фільм «Гола правда» на СТБ о 13:28. Адже це перший день весни і якщо погода не радує, потрібно піднімати собі настрій іншими способами. Переглядом цікавого фільму про кохання, наприклад.

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Про що фільм «Гола правда»

Сюжет фільму «Гола правда» комусь може здатися простим і нехитрим, але він точно не залишить вас байдужим. Історія про відносини, де помітно сильне розходження в характерах і статусах завжди цікавила глядачів…

Головного героя фільму звуть Майк і він телеведучий скандального шоу під назвою «Гола правда». Його асистентка Еббі раніше займала його місце і вела цю ж передачу з екранів телевізорів, але після того як рейтинги впали її замінили на Майка. Звичайно, через такі обставин вони ненавидять один одного з самого початку.

Що цікаво, у Майка дуже тверда позиція з приводу відносин. Вони йому просто не потрібні. Все, що цікавить телеведучого – секс з різними дівчатами і море веселощів.

Еббі ж повна його протилежність. Вона вірить в справжню і щиру любов і чекає свого принца, який буде носити її на руках. Звичайно, обидва навіть не розглядають один одного в якості партнера, але в якийсь момент все кардинально змінюється…

Чому Майк звернув увагу на Еббі, і чи буде це справжня любов дивіться вже 1 березня о 13:28 на телеканалі СТБ.

Video: СТБ покаже фільм «Гола правда» з Кетрін Хайгл і Джерардом Батлером Дивіться фільм Гола Правда, де знялися Кетрін Хайгл і Джерард Батлер на СТБ. Про що фільм Гола правда читайте в матеріалі

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