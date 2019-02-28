Куряча запіканка або куряче філе в яєчно-сирної заливці — проста і дуже смачна страва. Яєчно-сирна заливка робить курочку та картоплю ніжними й соковитими. Ця страва підійде для повноцінного обіду чи вечері. Читайте покроковий рецепт приготування в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

Куряче філе — 2 шт.

Цибуля ріпчаста — 3 шт.

Картопля — 4 шт.

Куряче яйце — 3 шт.

Сир плавлений — 3 шт.

Сметана — 0,5 стак.

Сіль, перець і зелень — за смаком

Спосіб приготування:

Візьміть форму для запікання і змастіть рослинною олією. Наріжте картоплю кружечками та застеліть дно форми. Посоліть, поперчіть. Поріжте цибулю півкільцями і викладайте поверх картоплі. Куряче філе, нарізане шматочками викладіть поверх лука. Додайте приправи за смаком. Змішайте сметану, плавлений сир і яйця до однорідної маси. Вилийте отриману заливку поверх курячого філе, рівномірно розподіляючи по поверхні. Розігрійте духовку до 180 градусів і запікайте до золотистої скоринки. Прикрасьте зеленню за смаком.

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Смачного!

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