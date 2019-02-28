Куряча запіканка: рецепт від «Страва честі»
28.02.2019
Куряча запіканка або куряче філе в яєчно-сирної заливці — проста і дуже смачна страва. Яєчно-сирна заливка робить курочку та картоплю ніжними й соковитими. Ця страва підійде для повноцінного обіду чи вечері. Читайте покроковий рецепт приготування в нашому матеріалі.
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Інгредієнти:
- Куряче філе — 2 шт.
- Цибуля ріпчаста — 3 шт.
- Картопля — 4 шт.
- Куряче яйце — 3 шт.
- Сир плавлений — 3 шт.
- Сметана — 0,5 стак.
- Сіль, перець і зелень — за смаком
Спосіб приготування:
- Візьміть форму для запікання і змастіть рослинною олією.
- Наріжте картоплю кружечками та застеліть дно форми. Посоліть, поперчіть.
- Поріжте цибулю півкільцями і викладайте поверх картоплі.
- Куряче філе, нарізане шматочками викладіть поверх лука. Додайте приправи за смаком.
- Змішайте сметану, плавлений сир і яйця до однорідної маси. Вилийте отриману заливку поверх курячого філе, рівномірно розподіляючи по поверхні.
- Розігрійте духовку до 180 градусів і запікайте до золотистої скоринки. Прикрасьте зеленню за смаком.
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Смачного!