«Кріпосна» — масштабна картина, що відкриває світ 19 століття. Катерина Вербицька виросла у розкоші, але практично ніхто не знає, що дівчина — чужа власність, кріпосна. Дворянин Олексій закохується у красуню. Та чи зможуть вони бути разом? Чи дозволить їм суспільство знехтувати законами тієї епохи? Дізнайтеся у 7 та 8 серіях!

Костюмована мелодрама «Кріпосна» вражає зворушливою історією забороненого кохання. Закон забороняє бідній кріпосній та дворянину одружуватися. Проте Олексій Косач готовий зсунути гори заради серця коханої. Попри всі заборони, панич шукатиме шлях, аби звільнити свою кохану від гніту поміщиків.

Закохані вірять, що щастя в їхніх руках. Та чи зможуть вони взяти шлюб? Дізнайтеся у 7 та 8 серіях «Кріпосної».

Video: Кріпосна: чи одружаться Катерина і дворянин у 7 та 8 серіях від 28.02.2019 (анонс) Серіал Кріпосна — 7, 8 серії на сайті СТБ вже 28.02.2019. Про що сюжет сьомої та восьмої серії серіалу Кріпосна читайте в анонсі

Дивіться костюмовану мелодраму «Кріпосна» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ!

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