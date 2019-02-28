«Кріпосна»: фотодобірка 8 серії

Сюжет серіалу «Кріпосна» набирає обертів. Закохавшись, Катерина Вербицька наважилась просити вольну, аби взяти шлюб із паничем. Чи готовий відпустити Петро Червінський свою найкращу кріпосну? Спеціально для глядачів пропонуємо найкращі моменти з 8 серії костюмованої мелодрами.

Катерина Вербицька отримала відмову від любої хрещеної Анни Червінської, дівчина так і залишилась кріпосною. Здавалося б, вона вже втратила надію стати дружиною Олексія.

Дівчина все бігає до старого млина та сподівається побачити коханого. Катерина твердо вирішила розповісти Олексію всю праду. Як відреагує Олексій, дізнавшись, що Катя — кріпосна?

Найбагатші сім’ї Ніжина готуються до важливої події — весілля Наталі і Григорія. Радіють за молодят усі, лише Микола Дорошенко підозрює, що наречений Наталі зовсім не той, ким здається…

Чутки про закоханість Олексія у кріпосну поширюються Ніжином. Про захоплення сина дізнається його мати Софія Косач. Жінка впадає у відчай, але на допомогу їй приходить найкращий друг панича — Микола Дорошенко.

Не пасе задніх й Лідія Шефер. Багачка дізнається, що її коханий Олексій обрав іншу — кріпосну.

Осліплений коханням Олексій Косач приходить у дім Червінських, аби ті видали за нього Катерину. Неймовірна новина приголомшує і Анну, і Петра. Чи погодяться пани віддати свою кріпосну у чужі руки? Дізнайтеся згодом у 8 серії костюмованої мелодрами «Кріпосна».

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