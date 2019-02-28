Природа і безліч її явищ завжди впливали на людей. Графік магнітних бур на березень 2019 року від екстрасенсів СТБ підкаже вам, у який період очікувати погіршення самопочуття. Читайте в матеріалі, коли магнітні бурі в березні 2019 року матимуть особливий вплив на нас і як із цим справлятися.

Прогноз магнітних бур на березень 2019 року

У довгоочікуваний перший весняний місяць Землю чекають чотири активні магнітні бурі. Ще десять магнітних коливань вплинуть на здоров’я та настрій, але не будуть такими відчутними та небезпечними.

Перша дуже сильна буря очікується вже 1 березня. Крім цієї дати, іншими складними стануть 19, 27 і 28 березня. Якщо ви метеозалежна людина, то уникайте вживання жирної, солоної та копченої їжі, а також не вживайте алкоголь і газовані напої. Більше рухайтеся і пийте багато води.

Слабкі магнітні коливання припадуть на 2, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 26, 29 березня. У ці дні обов’язково більше часу проводьте на вулиці, намагайтеся не нервувати.

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Під час магнітних бур виникають певні яскраво виражені симптоми:

сонливість,

різкі перепади настрою і погіршення самопочуття,

підвищена дратівливість,

неуважність.

Як уберегти себе від магнітних бур:

дотримуйтеся режиму сну,

пийте достатню кількість води,

більше бувайте на свіжому повітрі,

уникайте стресу,

правильно харчуйтеся.

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