Гороскоп на 1 березня 2019 року розповість, чого вам очікувати від першого дня весни. А якщо вас цікавить прогноз на рік, читайте Східний гороскоп на 2019 рік від Каїна Крамера.

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Овен

У цей день обов’язково зателефонуйте старому другу. Вам буде що згадати і це дасть свої плоди.

Телець

На любовному фронті без змін. Вам варто бути уважнішими до своєї половинки, адже здається, що ви зовсім байдужі.

Близнюки

Візьміться сьогодні за вирішення фінансових питань. Іноді постійне їх відкладання тільки погіршує ситуацію.

Рак

Відвідайте батьків або хоча б порадуйте їх дзвінком. Часто ви навіть не замислюєтеся, наскільки це для них важливо.

Лев

Проведіть день з дітьми, грайтеся, насолоджуйтеся життям, як вони. Це допоможе вам згадати про дитячу безпосередність і відкласти справи на потім.

Діва

Говоріть сьогодні всім можливостям «так». Якщо є сумніви, нехай вони відійдуть в сторону, ловіть всі шанси, які дає життя!

Терези

Скажіть людині про свої почуття, і нехай вас більше це не лякає. Врешті-решт, що ви втрачаєте?

Скорпіон

Прогуляйтеся сьогодні в тиші та самоті. Щоб зрозуміти справжню причину, іноді потрібно всього лише запитати самого себе.

Стрілець

Зверніться до батька по пораду, він точно знає, які слова підібрати.

Козеріг

Подивіться в дзеркало і скажіть собі, що ви гарні. Досить переконувати себе в протилежному!

Водолій

Водолії сьогодні будуть в центрі уваги, якщо є плани на вечір, сміливо робіть все задумане!

Риби

Риби сьогодні будуть в сум’ятті. Ви не до кінця можете зрозуміти, чого самі хочете. Скоро вам доведеться це з’ясувати.

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