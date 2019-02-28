На телеканалі СТБ буде показаний фільм з Дженніфер Лопез у головній ролі. Вже 1 березня о 20:00 ви зможете подивитися відому картину «Покоївка з Мангеттену». Про що фільм і з ким його варто дивитися читайте в матеріалі.

Дивіться фільм «Покоївка з Мангеттену» вже 1 березня о 20:00 на телеканалі СТБ всією сім’єю. Адже ця картина відмінно підходить для перегляду з дітьми або зі своєю другою половинкою. Жанр драма і комедія припаде до смаку як дорослим членам сім’ї, так і самим маленьким. Адже це, звичайно, історія про любов…

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Сюжет фільму «Покоївка з Мангеттену»

Проста покоївка Маріса, чию роль грає Дженніфер Лопез, працює в готелі на Манхеттені. У ньому зупиняються тільки найвпливовіші люди країни, але звичайно, покоївку ніхто не помічає.

В один день Маріса прибирала в номері впливової дами, поки та була відсутня. Побачивши розкішне золоте плаття дівчина не змогла втриматися і вирішила приміряти його. І, як зазвичай це буває, в цей час двері номера відчинилися.

Всередину увійшов чоловік в галантному костюмі, який був убитий наповал красою Маріси, не підозрюючи, що дівчина всього лише покоївка. Виявилося, що його звуть Крістофер і він майбутній сенатор штату, що шокувало дівчину і викликало легку паніку. Адже Крістофер вже почав красиво проявляти увагу до своєї дами серця.

Чи зможе Маріса розповісти прихильнику всю правду? І чи не відлякає це чоловіка? Дізнайтеся в п’ятницю, 1 березня о 20:00 на телеканалі СТБ.

Video: Фільм «Покоївка з Мангеттену» з Дженніфер Лопез вийде на СТБ Дивіться фільм Покоївка з Мангеттену з Дженніфер Лопес на СТБ вже 1 березня. Сюжет фільму Покоївка з Мангеттену з Дженніфер Лопес читайте в матеріалі