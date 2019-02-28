Євробачення-2019: Руслана Лижичко прокоментувала ситуацію з Нацвідбором

Переможниця Євробачення-2004 Руслана Лижичко прокоментувала ситуацію з цьогорічним Нацвідбором. За її словами, відмова України в участі – це крок назад. Що потрібно робити далі та чи потрібна участь в Євробаченні-2019 – читайте думку співачки в матеріалі.

Відома співачка, автор-виконавиця, продюсер та переможниця Євробачення-2004 Руслана Лижичко прокоментувала ситуацію з цьогорічним Нацвідбором. Відмова України брати участь в міжнародному конкурсі – це крок назад. Співачка закликає провести ще один відбір на Євробачення-2019.

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Руслана Лижичко заявила, що відмова – не вихід із ситуації. Потрібно вирішувати її та знайти гідного представника для України. Нагадуємо, вчора стало відомо, що НСТУ прийняла рішення відмовитись від участі в міжнародному конкурсі. Наразі в мережі йде активне обговорення того, чи правильне це рішення. На думку переможниці Євробачення-2019 Руслани, це дуже безглузде рішення, і краще провести повторний Національний відбір. Саме до цього зірка закликала у своєму зверненні до преси та НСТУ.

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