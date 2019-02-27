Євробачення-2019 для України таки не відбудеться. Україна не братиме участь у міжнародному пісенному конкурсі. Про це стало відомо через кілька днів після фіналу Національного відбору. Перше місце здобула MARUV, отримавши в сумі максимальний бал від глядачів і журі. Однак співачка не уклала договір з НCТУ. Більше читайте в матеріалі.

Національне громадське телерадіомовлення заявило, що Україна не буде брати участь в Євробаченні. Однак цьому передувало кілька пропозицій: поїхати в Тель-Авів Freedom Jazz і KAZKA. Виконавці, які отримали друге і третє місце в Нацвідборі на Євробаченні-2019, не погодилися займати місце переможниці MARUV.

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В результаті від України не поїде жоден представник.

«Конкурс — це можливість для кожної країни заявити про себе на міжнародній арені, а для кожного виконавця — виступити послом своєї країни й отримати шанувальників у всьому світі», — заявив UA: Суспільне.

Однак у цьому році такої можливості для України не буде.