Режисер Іоанн Зенков розповів про кліп Михайла Панчишина «Baby»

Нещодавно переможець вокального шоу «Х-фактор» 8 сезон Міша Панчишин (Ptashkin) представив нове відео на пісню «Baby». Режисер Іван Зенков ексклюзивно для сайту STB.UA розповів про новий кліп: що надихало, як виник сюжет і що чекати від творчого тандему — читайте далі.

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Нещодавно Міша Панчишин презентував відео на пісню «Baby». Це ваш другий спільний кліп. Розкажіть, як вийшло, що ви знову співпрацюєте разом?

Нас познайомив Вадим Лисиця (Музичний продюсер «Х-фактор», — Прим. ред.) задовго до зйомок першого дебютного кліпу Михайла як переможця шоу «Х-фактор». Безумовно, з самого початку мені імпонував його талант як автора і, згодом, як артиста. У творчості Панчишина почув якраз ті нотки, які мені до душі, в цікавій і новій оболонці. Міша для мене хороший друг і молодший товариш, який приходить до мене та команди в студію за порадою.

Як з’явилася ідея зняти кліп?

Сюжет і концепція були написані конкретно під цей трек. Сценарій прив’язаний до ідеї пісні. На минулих інтерв’ю Міша казав, що не хоче розповідати, про що його пісні, щоб кожен слухач в текстах знаходив щось своє. Зі мною трапилося саме так — в цьому треку знайшов відображення своїх юнацьких переживань і особистих історій. Сподіваюся, що це не останній спільний кліп. У нас абсолютна ідилія — він мене слухає беззаперечно на майданчику, а я враховую всі побажання по картинці й історії кліпу.

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Розкажіть докладніше про сюжет кліпу.

Відео про розкриття. Не сприймайте занадто перекручено. Він зачіпає тему БДСМ (субкультура, заснована на еротичному обміні владою та інших формах сексуальних відносин, що зачіпають рольові ігри в панування і підкорення, — Прим.ред.) не в жорсткій формі, а скоріше така собі красива біль. У кліпі розкривається декілька смислів: якщо ти безконтрольний, значить тебе може контролювати хтось інший. Також хотілося донести сенс самого руху БДСМ — краще нехай це буде в такому прояві, але під контролем, ніж безконтрольно буде вириватися спрага насильства де-небудь на вулиці.

Чи продовжує він ідею першого кліпу на пісню «Вода Ледяная»?

Сценарно зв’язку або продовження немає. Але наш перший кліп був знятий, образно висловлюючись, про воду, другий про вогонь. Відповідно, чекайте продовження про землю і повітря.

Що вас надихало при створенні кліпу?

Коли взаємодіють разом приголомшливий артист, якісний саунд і крута команда — натхнення не потрібно. Адже сам процес і стає джерелом творчої енергії.

Які творчі плани ви б ще хотіли реалізувати разом?

Як говорив раніше — про стихії. З упевненістю можу сказати, що ми з Мішею в творчій зв’язці досить сильні. На мій погляд, подібні речі просто так не трапляються. Чекайте ще дуже багато цікавого. Відкрию завісу — ми вже обговорюємо ідеї третьої спільної роботи.

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Джерело фото: соціальні мережі Іоанна Зєнкова

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