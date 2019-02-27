На телеканалі СТБ відбудбулася прем’єра масштабної костюмованої мелодрами «Кріпосна». Головну роль Катерини Вербицької у цій неймовірній історії кохання та зради зіграла талановита акторка Катерина Ковальчук. Перші кадри розпалили інтерес до неймовірного серіалу. Хочете дізнатися більше? Дивіться проморолик!

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На глядачів чекає зворушлива історія кріпосна Катерини Вербицької, яка за сюжетом серіалу виховувалася як панянка благородної крові. Проте для цілого світу юна Катя — власність багатого та владного поміщика Червінського. Незважаючи на заборону свого пана, кріпосна закохується у дворянина Олексія Косача.

Палке кохання, інтриги та боротьба за свободу — все це ви скоро побачите на телеканалі СТБ у костюмованій мелодрамі «Кріпосна». Для українських глядачів масштабний серіал стане відкриттям, що поверне усіх в аристократичну епоху 19 століття.

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Video: Проморолик серіалу «Кріпосна»: боротьба за щастя та свободу Серіал Кріпосна - історія про заборонене кохання та боротьбу за свободу. Дивіться проморолик костюмованої мелодрами Кріпосна на СТБ

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