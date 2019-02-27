MARUV попросила шанувальників «зменшити оберти»

Національний відбір на Євробачення-2019 вже завершено, проте активні обговорення глядачів продовжують набирати обертів. Переможниця MARUV стала найбільш обговорюваною особистістю за останній тиждень. А шанувальники співачки виступили на захист дівчини і навіть створили петицію. Однак про що просить сама MARUV і до яких дій закликає глядачів – читайте в матеріалі.

MARUV перемогла у фіналі Національного відбору на Євробачення-2019, отримавши максимальну кількість балів від глядачів та членів журі. Однак представляти Україну до Тель-Авіва виконавиця так і не відправиться, оскільки відмовилася підписувати договір із суспільним мовником. У соціальних мережах MARUV поділилася деякими пунктами і обов’язками співачки з документа, із якими вона не згодна. Хоча на таку важливу умову, як відмова від гастролей в Росії, готова була піти. Як результат, НСТУ і MARUV не дійшли згоди.

Шанувальники переможниці обурилися, а на захист співачки створили петицію з вимогою відправити дівчину від України на пісенний конкурс. Сама петиція адресована організаторам Євробачення і Європейської мовної спілки. На цей момент її підписало понад 16 тисяч осіб, і багато прокоментувало, що вибір людей слід поважати.

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Однак сама MARUV вирішила звернутися до шанувальників і попросити «зменшити оберти». Виконавиця подякувала всім за підтримку, адже саме це надихає її. Ситуація, що склалася, вважає, тільки на краще. У неї з’явилося багато вільного часу для підготовки до свого сольного концерту, який відбудеться в червні у Києві.

Конфлікти і агресію MARUV не сприймає, тому просить прихильників не вступати в провокації.

«Підтримайте мене своїми посмішками, своїми оплесками і повними залами», – додала співачка.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial) 26 Фев 2019 в 12:25 PST

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