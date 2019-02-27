Марк Дробот: біографія, творчість та особисте життя актора
Дивіться з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ костюмований серіал
«Кріпосна». Одну з головних ролей грає відомий актор Марк Дробот. Артист перевтілився у справжнього дипломата Миколу Дорошенка. А чи вільне серце актора? Біографію, все про творчий шлях та особисте життя Марка Дробота дізнайтеся у матеріалі.
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Повна назва: Марк Володимирович Дробот
Дата народження: 27 серпня 1986 р.
Місце народження: Київ
Діяльність: актор театру та кіно
Місце проживания: Київ
Дитинство та юність. Марк Дробот полюбив сферу кіно ще в юнацькому віці. Його батьки навчалися на режисерському факультеті Київського театрального інституту ім. І. К. Карпенка-Карого. Професія матері та батька вплинула на вибір майбутнього артиста. В 2009 році Марк також закінчив КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого, курс С. Мойсеєва.
Початок творчого шляху. Марк Дробот з 2006 року почав активно зніматися в різних проектах. На сьогоднішній день його фільмографія налічує понад 30 картин. Чоловік також відомий своєю професійною роботою в театрі. З 2005 року він грає у Київському академічному Молодому театрі.
У 2015 році Марк Дробот отримав премію «Київська Пектораль» у номінації «За найкраще виконання чоловічої ролі другого плану».
Хобі. У вільний від роботи час актор займається активним спортом. Марк Дробот обожнює їздити верхи, а також він співає і танцює.
Серіал «Кріпосна». У костюмованій драмі Марк Дробот грає державного чиновника Миколу Дорошенка. Його персонаж розумний, можливо, не дуже красивий, але дуже мужній. Микола має характер дипломата, може підтримувати прекрасні взаємини з людьми, які готові розірвати глотку один одному. Він — справжній політик, який розуміє, що у світі все складається не так просто, як здається на перший погляд.
Ролі Марка Дробота в кіно
2006 — «Ангел із Орлі», офіціант
2008 — «Таємничий острів»
2009 — «Блудні діти», учень
2009 — «Останній кордон», Марк, друг Віктора
2010 — «Сусіди», Серж
2011 — «Нова сукня Королеви», Вел
2013 — «Пастка», Георгій
2014 — «Київський торт»
2014 — «Гречанка», Алекс
2014 — «Безсмертник»
2016 — «Забудь і згадай», Андрій
2015 — «Центральна лікарня», Максим Красовський
2016 — «Село на мільйон», Денис
2017 — «На краю кохання», Олег Прохоров
2018 — «Марк + Наталка», Марк
2018 — «Кріпосна», Микола Дорошенко
Ролі Марка Дробота в театрі
В. Шекспір «Сатисфакція», Граціано
Ж. Ануй «Голубка», Арман
М. Старицький «Талан», Антон Квітка
Л. Разумовська «Русалочка», Принц
В. Глейзер «Сім бажань Зербіно», Зербіно
Г. Квітка-Основ’яненко «Сватання на Гончарівці», Олексій