«Кріпосна»: фотодобірка 5 серії

У попередніх серіях «Кріпосної» Катерина Вербицька рятувалася від лап негідника Григорія Червінського. А що ж трапилось у 5 епізоді костюмованої мелодрами? Пропонуємо вам подивитися найкращі кадри та дізнатися сюжет масштабного серіалу «Кріпосна».

Кріпосну Катерину від Григорія Червінського рятує кухарка Павлина. Катя вибігає на вулицю і падає в обійми коваля Назара. Той, дізнавшись про домагання пана, готовий піти на все заради безпеки коханої.

Тим часом Петро Червінський полюбив мистецтво, а головне — спокусливу актрису ніжинського театру Ларису. Дівчина не соромиться загравати з багатим поміщиком прямо зі сцени! Помітила флірт і Анна Львівна.

Матір великого сімейства Софія Косач не припиняє спроби одружити свого сина Олексія з багачкою Лідією Шефер.

Під час відсутності Олексія багата панянка допомогла сім’ї Косачів. І тепер Шефер мріє отримати прихильність дворянина, але раптом дізнається, що той закоханий у таємничу незнайомку. Чи вдасться їй відвоювати серце Косача?

Олексій намагається отримати легкі гроші, тому йде до ігрового дому. Тяжкий фінансовий стан його родини примушує хлопця ризикувати чималою сумою.

У домі Червінських настають нелегкі часи. Павлина нервує, але все-таки вирішує розповісти Ані Львівні про появу батька кріпосної Катерини. Якою ж буде реакція пані?

Прогулюючись парком, Анна Львівна та Катерина обговорюють швидкоплинність життя. І раптом кріпосна впадає в ступор, немов побачила перед собою привида… До панського дому Червінських приїхав Олексій Косач.



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