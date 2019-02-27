PC0tIDxzY3JpcHQgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0taWQ9IjEyNDkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJzdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIuYWR0ZWxsaWdlbnQuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Кріпосна»: фотодобірка 5 серії

27.02.2019

У попередніх серіях «Кріпосної» Катерина Вербицька рятувалася від лап негідника Григорія Червінського. А що ж трапилось у 5 епізоді костюмованої мелодрами? Пропонуємо вам подивитися найкращі кадри та дізнатися сюжет масштабного серіалу «Кріпосна».

Кріпосну Катерину від Григорія Червінського рятує кухарка Павлина. Катя вибігає на вулицю і падає в обійми коваля Назара. Той, дізнавшись про домагання пана, готовий піти на все заради безпеки коханої.

крепостная сериал стб

крепостная сериал стб

Тим часом Петро Червінський полюбив мистецтво, а головне — спокусливу актрису ніжинського театру Ларису. Дівчина не соромиться загравати з багатим поміщиком прямо зі сцени! Помітила флірт і Анна Львівна.

крепостная сериал стб

Матір великого сімейства Софія Косач не припиняє спроби одружити свого сина Олексія з багачкою Лідією Шефер.

крепостная сериал стб

Під час відсутності Олексія багата панянка допомогла сім’ї Косачів. І тепер Шефер мріє отримати прихильність дворянина, але раптом дізнається, що той закоханий у таємничу незнайомку. Чи вдасться їй відвоювати серце Косача?

крепостная сериал стб

крепостная сериал стб

Олексій намагається отримати легкі гроші, тому йде до ігрового дому. Тяжкий фінансовий стан його родини примушує хлопця ризикувати чималою сумою.

крепостная сериал стб

У домі Червінських настають нелегкі часи. Павлина нервує, але все-таки вирішує розповісти Ані Львівні про появу батька кріпосної Катерини. Якою ж буде реакція пані?

крепостная сериал стб

крепостная сериал стб

Прогулюючись парком, Анна Львівна та Катерина обговорюють швидкоплинність життя. І раптом кріпосна впадає в ступор, немов побачила перед собою привида… До панського дому Червінських приїхав Олексій Косач.

крепостная сериал стб
Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ