Гороскоп на 28 лютого 2019 від екстрасенсів СТБ
Гороскоп на 28 лютого 2019 року розповість, що цікавого у вас трапиться останнього дня зими. У матеріалі докладніше. А якщо вас цікавить прогноз на рік, читайте Східний гороскоп на 2019 рік від Каїна Крамера.
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Овен
Швидше за все, до вас може навідатися друг або вам доведеться поїхати до нього в гості. У будь-якому випадку це буде весело.
Телець
Якщо друзі сьогодні звуть гуляти, обов’язково погоджуйтеся! Ви можете познайомиться з новими людьми, які допоможуть вам у майбутньому.
Близнюки
Останнього дня зими саме час зробити сміливий вчинок, на який так давно не могли наважитися. Удачі вам!
Рак
Чекаєте в гості близького друга? Це ж чудова новина! Проведіть вихідні так, щоб він не хотів їхати.
Лев
Не бійтеся в цей день ускладнювати собі завдання на роботі, результати вас обов’язково порадують.
Діва
Будьте уважні до здоров’я, можливий запальний процес. Якщо це так — не затягуйте, йдіть до лікаря.
Терези
Сьогодні батько надасть вам підтримку, яка вам так потрібна. Не забувайте дякувати у відповідь.
Скорпіон
Ви зможете знайти нову роботу, якщо зараз у пошуку. Або отримаєте премію, якщо справи йдуть повним ходом.
Стрілець
Успішна реклама — запорука успіху будь-якого бізнесу. Якщо це про вас, то сміливо рекламуйте сьогодні ваш товар або послуги!
Козеріг
Вам потрібна зараз зміна обстановки. Радуйте себе враженнями і вирушайте в подорож, хоча б маленьку.
Водолій
Водоліїв чекає розмова з батьком. Але сьогодні він вас зрозуміє і надасть підтримку.
Риби
Вивчайте інтернет-маркетинг. Повірте зіркам, вони знають, про що говорять.
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