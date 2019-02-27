Гороскоп на 28 лютого 2019 року розповість, що цікавого у вас трапиться останнього дня зими. У матеріалі докладніше. А якщо вас цікавить прогноз на рік, читайте Східний гороскоп на 2019 рік від Каїна Крамера.

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Овен

Швидше за все, до вас може навідатися друг або вам доведеться поїхати до нього в гості. У будь-якому випадку це буде весело.

Телець

Якщо друзі сьогодні звуть гуляти, обов’язково погоджуйтеся! Ви можете познайомиться з новими людьми, які допоможуть вам у майбутньому.

Близнюки

Останнього дня зими саме час зробити сміливий вчинок, на який так давно не могли наважитися. Удачі вам!

Рак

Чекаєте в гості близького друга? Це ж чудова новина! Проведіть вихідні так, щоб він не хотів їхати.

Лев

Не бійтеся в цей день ускладнювати собі завдання на роботі, результати вас обов’язково порадують.

Діва

Будьте уважні до здоров’я, можливий запальний процес. Якщо це так — не затягуйте, йдіть до лікаря.

Терези

Сьогодні батько надасть вам підтримку, яка вам так потрібна. Не забувайте дякувати у відповідь.

Скорпіон

Ви зможете знайти нову роботу, якщо зараз у пошуку. Або отримаєте премію, якщо справи йдуть повним ходом.

Стрілець

Успішна реклама — запорука успіху будь-якого бізнесу. Якщо це про вас, то сміливо рекламуйте сьогодні ваш товар або послуги!

Козеріг

Вам потрібна зараз зміна обстановки. Радуйте себе враженнями і вирушайте в подорож, хоча б маленьку.

Водолій

Водоліїв чекає розмова з батьком. Але сьогодні він вас зрозуміє і надасть підтримку.

Риби

Вивчайте інтернет-маркетинг. Повірте зіркам, вони знають, про що говорять.

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