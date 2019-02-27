Євген Філатов, фронтмен гурту The Maneken і суддя українського Нацвідбору на Євробачення, висловив свою думку з приводу ситуації, що склалася з MARUV. Також співак прокоментував свої виступи в Росії в 2016 році. Детальніше читайте в матеріалі.

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Євген Філатов утримувався від будь-яких коментарів ситуації з Євробаченням-2019 після фіналу Нацвідбору, але сьогодні він висловив свою думку в пості Instagram.

За останні кілька днів виконавцю часто згадували його виступ в Росії кілька років тому. Тому артист вирішив розставити все на свої місця і дав розгорнутий коментар:



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Maneken (@themaneken) 27 Фев 2019 в 7:21 PST

«Bang! Мене, як музичного експерта, запросили вибрати учасника від України в Нацвідборі на конкурс Євробачення 2019. За останні дні я отримав десятки дзвінків і листів з проханням прокоментувати свій вибір, але, погодьтеся, все вже сказано. У своїй оцінці, як і в чесності голосування глядачів, я рішуче впевнений, а все, що відбувається зараз в контексті конкурсу, прошу вибачення за тавтологію думки, але це — повна ж ***.

В останні дні на деяких сайтах з’явилися обговорення виступу The Maneken в Краснодарі в 2016 році. Так, воно було і ми цього не приховували. У цьому ключі мені хотілося б нагадати, наша група була створена в 2007 році, і в неї входили музиканти з Росії та України. Три роки тому ми відмовилися повністю від гастрольної діяльності на території РФ.

Нацвідбір в 2019-м викликав чимало гучних обговорень гострих в суспільстві питань, а разом з тим і спекуляцій. Логічне запитання — з якого часу пісенний конкурс став найважливішою темою в Україні?», — написав Євген Філатов.

Нагадаємо, сьогодні Національне громадське телерадіомовлення остаточно вирішило, що Україна не буде брати участь в Євробаченні в 2019 році. Так як виконавці, які отримали друге і третє місце в Нацвідборі на Євробаченні-2019 (Freedom Jazz і KAZKA відповідно), не погодилися займати місце переможниці MARUV.

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