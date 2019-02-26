Ми вже почали знайомство з новими суддями «МастерШеф. Професіонали». Щоб пізнати їх ще краще, покажемо вам дитяче фото Володимира Ярославського. Суддя «МастерШеф. Професіонали» поділився знімком у соціальній мережі та додав коротку історію про дитинство.

Зізнайтеся, буває, ви прокрадається до старого комоду зі старезними альбомами і починаєте подорож у минуле. Ви дивитеся на кольорові або чорно-білі фотографії себе в колясці, потім на дитячому майданчику, в садку, школі…

Напевно, так само і Володимир Ярославський знайшов ці милі знімки і вирішив поділитися спогадами з підписниками.

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Суддя «МастерШеф. Професіонали» розповів, що у нього було захопливе дитинство. Він часто переїжджав через професію батька-військового:

«Ось таким Володька був у дитинстві! У родині військового викладача жив і в Монголії, і в Санкт-Петербурзі, і в Білорусі, і в Полтаві. Загалом, доля була прихильною і показувала багато країн! А ви якими були в цьому віці?».

Усе ж дитинство – прекрасна і неповторна пора, в яку хочеться повертатися…

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