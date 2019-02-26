PC0tIDxzY3JpcHQgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0taWQ9IjEyNDkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJzdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIuYWR0ZWxsaWdlbnQuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Володимир Ярославський показав своє дитяче фото

26.02.2019

Ми вже почали знайомство з новими суддями «МастерШеф. Професіонали». Щоб пізнати їх ще краще, покажемо вам дитяче фото Володимира Ярославського. Суддя «МастерШеф. Професіонали» поділився знімком у соціальній мережі та додав коротку історію про дитинство.

11

Зізнайтеся, буває, ви прокрадається до старого комоду зі старезними альбомами і починаєте подорож у минуле. Ви дивитеся на кольорові або чорно-білі фотографії себе в колясці, потім на дитячому майданчику, в садку, школі…

Напевно, так само і Володимир Ярославський знайшов ці милі знімки і вирішив поділитися спогадами з підписниками.

вова в детстве

Більше на тему: Керівник проекту «МастерШеф. Професіонали» про зйомки нового шоу в 2019 році

Суддя «МастерШеф. Професіонали» розповів, що у нього було захопливе дитинство. Він часто переїжджав через професію батька-військового:

«Ось таким Володька був у дитинстві! У родині військового викладача жив і в Монголії, і в Санкт-Петербурзі, і в Білорусі, і в Полтаві. Загалом, доля була прихильною і показувала багато країн! А ви якими були в цьому віці?».

Усе ж дитинство – прекрасна і неповторна пора, в яку хочеться повертатися…

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати