Серіал «Кріпосна» вражає неймовірною епохою 19 століття. Катерину Вербицьку виховали, як панночку благородного роду. Проте для всього світу вона — кріпосна. Редакція STB.UA хоче дізнатися, наскільки добре ви пам’ятаєте сюжет 3, 4 серій масштабного серіалу. Давайте відповіді на запитання та отримуйте подарунок!

Цікавий тест визначить, як добре ви знаєте сюжет костюмованої мелодрами «Кріпосна». Проходьте тест, робіть скріншот свого результату та прикріплюйте його під постом у Facebook.

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