10 березня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра власної розробки – кулінарного тревелу з елементами реаліті «Страва честі». Проект виходитиме в ранковому недільному слоті 9:00. Ведучим став успішний український шеф-кухар Юрій Ковриженко. Подробиці — в матеріалі!

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Телеканал СТБ зняв новий проект — кулінарний тревел з елементами реаліті «Страва честі». Ведучим став всесвітньо відомий кухар Юрій Ковриженко.

Зйомки проходили в найколоритніших куточках України. Саме туди команда проекту відправилася за унікальними рецептами, сімейними секретами українських господинь і незвичайними інгредієнтами для страв, притаманних тому чи іншому регіону.

У першому епізоді ведучий, шеф-кухар Юрій Ковриженко, вирушить вивідати особливий рецепт картопляних дерунів. Познайомившись з українською господинею та її друзями ближче, ведучий дізнається, що жінки мріють заробити гроші на щорічному місцевому кулінарному фестивалі та разом поїхати на довгоочікуваний відпочинок. Для Юрія стає справою честі придумати абсолютно новий вид дерунів і особливу подачу страви, а потім – разом із героїнею їх продати.

У наступних епізодах Юрій Ковриженко дізнається оригінальні рецепти голубців, розкриє секрети українського борщу, навчиться готувати колоритний бігос, сушених в’юнів, по які до господині приїжджає українська еліта з різних куточків країни, і багато іншого. Ведучому доведеться стикнутися з непростими випробуваннями: ночувати просто неба, пірнати у воду в мінусову температуру, шукати правильний шлях у густому лісі, втікати від рою диких бджіл і допомагати кожній героїні втілити у життя заповітну мрію!

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Нагадаємо, в рамках проекту ведучий вирушає в подорож найколоритнішими куточками України разом зі своєю кухнею на колесах у пошуках унікальних рецептів, сімейних секретів українських господинь, які передаються з покоління у покоління, і незвичайних інгредієнтів для страв, властивих тому чи іншому регіону. Кожен випуск – нова точка на кулінарній мапі країни, новий продукт і героїня. Щоб місцеві господині поділилися своїми кулінарними секретами і особистою історією, ведучому доведеться заслужити їхню довіру, задіявши не лише професійні, а й чоловічі якості.

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Не пропустіть прем’єру 2019 року «Страва честі» у неділю, 10 березня, о 9:00 на телеканалі СТБ!

Video: «Страва честі»: дата старту кулінарного тревелу з елементами реаліті на СТБ Кулінарний тревел з елементами реаліті Страва честі вийде вже цієї весни. Дізнайтеся дату старту Страва честі на СТБ в матеріалі

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