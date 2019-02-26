«Кріпосна»: фотодобірка 4 серія

У попередніх серіях «Кріпосної» Катерина Вербицька сподобалась давньому знайомому Григорія Червінського. Чи потрапить у чужу власність безневинна дівчина? Пропонуємо вам подивитися найкращі кадри 4 серії та дізнатися сюжет мелодрами «Кріпосна».

Єгор погрожує Григорію Червінському розкрити таємницю його служби на війні. У момент дискусії з’являється кріпосна Катерина, і Єгор моментально звертає увагу на красуню. Безвихідна ситуація обертається виграшем для Григорія: панич відкуплюється родинною реліквією, рятуючи Катю від лап негідника. І тепер кріпосна йому зобов’язана життям…

У сім’ї Косачів настали буремні часи. Олексій не може знайти собі місця, хлопець вештається будинком безрадісний та сумний. Мати Софія Косач хоче дізнатися про таємну незнайомку, за якою тужить її коханий син.

Відважний Олексій вирішив приїжджати до млина щодня, щоб одного чудового дня зустріти свою кохану. Софія Косач незадоволена захопленням сина. Жінка мріє женити Льошеньку на багачці Лідії Шефер.

Тим часом коваль Назар зізнається Павлині, що теж небайдужий до Катерини Вербицької. Хлопець забув про прихильність до землячки Орисі. Дворова Галя, почувши розмову, обурюється. Чому ж такий гарний юнак звернув увагу на кріпосну, яка йому нерівня?

Павлині приходить лист від Степана, батька кріпосної Катерини.

Григорій дарує батькам квиток до театру на вечірню виставу. Петро Червінскький звертає свою увагу на яскраву артистку.

Катерина розуміє, що залишається вдома зі хтивим хлопцем. Чи зможе кріпосна вирватися з лап підступного Григорія?

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