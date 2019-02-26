Дивіться продовження серіалу «Кріпосна» сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ. Історія боротьби за кохання чекає глядачів у костюмованій мелодрамі. Кріпосній Катерині Вербицькій доведеться пережити знущання жорстоких поміщиків, щоб отримати свободу. Чого ж чекати від 3 та 4 серій масштабного серіалу «Кріпосна»? Дізнайтеся в матеріалі!

Головна героїня Кітті вирушила в гості до Наталі Дорошенко, щоб допомогти дівчині зібратися на бал. Повертаючись темної ночі додому, Катерина потрапляє в грозу. Її карета грузне в болоті біля старого млина. І раптом з’являється таємничий незнайомець… Хто ж це міг бути? Чи зможе кріпосна залишитися в безпеці?

Сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ дивіться продовження хвилюючої історії про Катерину Вербицьку в серіалі «Кріпосна».

Video: «Кріпосна»: що станеться у 3 і 4 серіях від 26.02.2019 (Анонс) Серіал Кріпосна — 3, 4 серії на сайті СТБ вже 26.02.2019. Про що сюжет третьої та четвертої серії серіалу Кріпосна читайте в анонсі

Не пропустіть 3 та 4 серії мелодрами «Кріпосна» від 26.02.2019 на телеканалі СТБ!

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