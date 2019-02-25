Юлія Ауг: біографія, творчість і всі новини про актрису
Юлія Ауг зіграла у масштабному серіалі «Кріпосна» одну з найважливіших ролей. Вже 25 лютого о 20:00 на телеканалі СТБ актриса вразить глядачів своєю ролю у костюмованій мелодрамі. Біографію і все про творчий шлях Юлії Ауг читайте в матеріалі.
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Повне ім’я: Юлія Артурівна Ауг
Дата народження: 8 червня 1970 р.
Місце народження: Ленінград
Діяльність: актриса театру і кіно, режисер
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Дитинство та юність. Юлія Ауг провела свої дитячі роки у Естонії, в місті Нарва. Про творчу професію навіть і не думала. Юлія мріяла стати археологом, адже брала участь у розкопках в Естонії. Також дівчина цікавилась художньою майстерністю та ювелірною діяльністю.
Відомо, що Юлія Ауг — етнічна естонка. Жінка розповіла, що прізвище Ауг дісталося їй від батька. І воно має особливе значення та перекладається естонською як «щука».
Початок акторської кар’єри. І тільки у підлітковому віці Юлія Ауг закохалася у хлопця та за компанію з ним відправилась вступати до театрального університету. Коханому не вдалось пройти конкурс, а Юлю навпаки — з радістю прийняли на навчання.
У 2004 році артистка отримала другу вищу освіту. Талановита Юлія Ауг з відзнакою закінчила режисерський факультет відомого університету. А у 2007 році вона пройшла Вищі курси сценаристів та режисерів.
Популярність прийшла до актриси після головної ролі у фільмі «Викрадення чародія», де Юлія Ауг перевтілилась в образ середньовічної княжни.
Жінка відома не тільки акторською діяльністю, у світі Юлію Ауг знають як режисера. В один момент їй подобалось керувати театральними проектами, повністю ставити нові спектаклі.
Нагороди. Юлія Ауг у своєму творчому арсеналі має безліч нагород. Найвідоміші серед них: найкращий режисер на II Міжрегіональному фестивалі «Театральний АтомГрад», приз «Хрустальная маска».
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Серіал «Кріпосна». У костюмованій мелодрамі «Кріпосна» Юлію Ауг глядачі побачать у новому амплуа. Жінка зіграла добру та занадто м’яку дружину багатого поміщика — Анну Червінську. Cаме Анна стала хрещеною мамою кріпосної Катерини та виховала її.
Найвідоміші ролі Юлії Ауг у кіно:
1989 — «Викрадення чародія» — Анна Мазуркевич / княжна Магдалена
1990 — «Захід» — Маруся
2005 — «Майстер і Маргарита» — епізод
2005 — «Не хлібом єдиним» — Титова
2011 — «Костоправ» — Поліна Юріївна Сташевська
2012 — «Хто, якщо не я?» — Олена
2014 — «Вірю не вірю» — Катя
2017 — «Наше счастливое завтра» — Анна Клєновска
2019 — «Кріпосна» — Анна Червінська