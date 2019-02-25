Серіал «Кріпосна» — історія про боротьбу за право на кохання юної Катерини Вербицької. Дівчину виховали, як панночку благородного роду, але для всього світу Катя — чужа власність. Після прем’єри костюмованої мелодрами редакція STB.UA хоче перевірити, наскільки добре ви пам’ятаєте сюжет перших серій масштабного серіалу.

Тест визначить, наскільки добре ви знаєте сюжет костюмованої мелодрами «Кріпосна». Проходьте тест, робіть скріншот свого результату та прикріплюйте його під постом у Facebook.

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