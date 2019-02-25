10 березня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра кулінарного тревелу з елементами реаліті «Страва честі». Його ведучим став успішний український шеф-кухар Юрій Ковриженко. Чоловік буде досліджувати культуру харчування нашого народу, відвідуючи неймовірні куточки України в пошуках унікальних сімейних рецептів і незвичайних інгредієнтів. Подробиці — в матеріалі!

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Телеканал СТБ зняв новий проект — кулінарний тревел з елементами реаліті «Страва честі». Провідним став всесвітньо відомий кухар Юрій Ковриженко.

Зйомки проходили в найколоритніших куточках України. Саме туди команда проекту відправилася за унікальними рецептами, сімейними секретами українських господинь і незвичайними інгредієнтами для страв, притаманних тому чи іншому регіону.

Юрій Ковриженко з кухнею на колесах завітає в найвіддаленіші міста і села України, щоб спробувати традиції нашої країни на смак.

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Не пропустіть прем’єру 2019 року «Страва честі» у неділю, 10 березня, о 9:00 на телеканалі СТБ!

Video: «Страва честі»: дата старту кулінарного тревелу з елементами реаліті на СТБ Кулінарний тревел з елементами реаліті Страва честі вийде вже цієї весни. Дізнайтеся дату старту Страва честі на СТБ в матеріалі

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