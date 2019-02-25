«З вовками жити»: телеканал СТБ покаже новий український серіал

Телеканал СТБ розпочав роботу над новим серіалом «З вовками жити», його виробництвом займається компанія «Artforms production». Головна авторка серіалу — Тетяна Гнєдаш, продюсер — Денис Пономаренко. Прем’єра в ефірі СТБ відбудеться навесні 2019 року.

«З вовками жити» — це історія юної дівчини Єви, яка ніколи не знала своїх батьків. У віці чотирьох років вона потрапляє в зграю запеклих злодіїв та шахраїв і дивом виживає в найтемніших злодійських притонах міста. Але ніякі сили зла не можуть перемогти прагнення дівчини вирватися з пут злочинного світу, знайти щастя домашнього вогнища і кохання чоловіка своєї мрії.

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Ідеєю для серіалу послужив знаменитий роман Чарльза Діккенса «Пригоди Олівера Твіста». Сценарій «З вовками жити» був написаний Тетяною Гнєдаш у співавторстві з відомою літераторкою і сценаристкою Іриною Черновою.

«Пропозицію розповісти історію Олівера сучасною мовою було озвучено генеральним директором СТБ Володимиром Бородянським. «Пригоди Олівера Твіста» — це роман-виховання про боротьбу сил добра і зла за душу дитини. Написаний в дев’ятнадцятому столітті, він, як і раніше, актуальний за своєю суттю. Ми всі родом з дитинства, і наші долі багато в чому визначаються нашими стартовими можливостями, середовищем нашого виховання. Лондонський злодюжка Олівер Твіст надихнув нас і став предтечею сьогоднішньої київської шахрайки Єви Корнійчук. Сподіваюся, сюжет вийшов захопливим», — розповідає Тетяна Гнєдаш.

Роль Єви виконає актриса Анастасія Рула. Також в проекті задіяні актори В’ячеслав Довженко, Дмитро Гаврилов, Єлизавета Цинік, Валентин Томусяк, Світлана Зельбет, Владислав Онищенко, Микола Боклан, Лариса Руснак, Федір Ольховський та інші.

Головний автор — Тетяна Гнєдаш, продюсер — Денис Пономаренко, режисер-постановник — Віра Яковенко, оператор-постановник — Олександр Шилов, художник-постановник — Марія Чупайленко, художник з костюмів — Ольга Коваль, художник із гриму — Наталія Миколайчук.

Зйомки «З вовками жити» проходять у Києві. У картині заплановано 8 епізодів.

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