Суддя «Х-фактор»-9 Олег Винник до Дня всіх закоханих презентував композицію «Роксолана». На драматичний трек вже знято кліп, який співак презентує за лічені дні. Відео несе соціальний характер, оповідаючи історії дівчат-Роксолан про їхнє життя за кордоном. А сьогодні співак опублікував офіційний тизер, чим надзвичайно заінтригував шанувальників. Читайте далі.

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До прем’єри кліпу Олега Винника на драматичну пісню «Роксолана» залишаються лічені дні. У своїх соцмережах співак ділиться анонсами нової відеороботи.

В опублікованих роликах на сторінках музиканта в Instagram і Facebook можна побачити ексклюзивні кадри з бекстейджу зйомок, в яких взяли участь відомі актриси Ольга Сумська та Ада Роговцева. А сьогодні на YouTube-каналі виконавця з’явився офіційний тизер, після чого прихильники Винника дійшли висновку, що майбутній кліп артиста більше нагадує фільм. Фоловери не приховують, що дуже чекають прем’єру.

«Ми в напруженому очікуванні, схоже, замість кліпу побачимо фільм, наповнений почуттями й емоціями», «З такими жінками, як Ада Роговцева і Ольга Сумська, кліп виглядає, як справжній фільм, це СИЛЬНО!», «Впевнена, кліп на пісню «Роксолана» буде проривом!», «Чекаємо. Найкращий з Найкращими», «Переглянула відео, чомусь аж до мурашок. Відчуваю, кліп буде зі сльозами», — коментують підписники.

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Нагадаємо, реліз кліпу «Роксолана» відбудеться 28 лютого на телеканалі М1 і офіційному YouTube-каналі артиста.

Дивіться тизер пісні Олега Винника «Роксолана» просто зараз!

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