Суспільний мовник і співачка MARUV так і не підписали договір про участь артистки у Євробаченні-2019. Сьогодні, на 7-ми годинній зустрічі, вони так і не дійшли загальної згоди. Детальніше про те, чому MARUV не представлятиме Україну на Євробаченні в цьому році, читайте в матеріалі.

Суспільний мовник та співачка MARUV так і не дійшли загальної згоди щодо участі артистки у пісенному конкурсі. Повідомляється, що цьому сприяв цілий ряд причин. На своїй сторінці в Instagram фіналістка Нацвідбору озвучила пункти договору з «UA: Суспільне», які для неї є неприйнятними. MARUV зазначила, що не може на них піти незважаючи на те, що любить свою країну і пишається шансом представляти Україну на Євробаченні-2019.

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Нагадуємо, що співачка Ганна Корсун здобула перемогу в Національному відборі у результаті чесного конкурсу й одержала максимальний бал від глядачів. Її виступ високо оцінили музичні експерти, представники шоу-бізнесу та глядачі. Однак у виконавця, який представлятиме Україну на міжнародній арені, також є свої зобов’язання. Сьогодні співачка MARUV та НТКУ зустрілись, щоб дійти загальної згоди та все ж підписати домовленість. Їх перемови тривали близько семи годин, але позитивного рішення, загальної згоди вони так і не дійшли:

«Як раніше я говорила, відмова від концертів в Росії не була для нас принциповою. Основні розбіжності викликали інші пункти договору, які, якщо я підпишу, стають для мене кабальними. Я – громадянка України, плачу податки і щиро люблю Україну. Але не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції наших політиків. Я – музикант, а не бита на політичній арені. Я щиро дякую і ціную кожного, хто в мене вірив і голосував. І прошу вас прийняти цей факт і не йти на конфронтацію. Це даність сьогоднішнього дня. Я хочу дарувати свою творчість без цензури.

Завтра я прокинуся з новими силами – перемагати і популяризувати свою музику в світі».

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