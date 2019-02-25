У 2 серії «Кріпосної» головна героїня Катерина Вербицька знайомиться з вищим товариством Ніжина. З приїздом Григорія Червінського життя кріпосної перетворюється на пекло. Чи зуміє вона протистояти йому? Можливо, у Каті з’явиться таємничий рятівник? Дивіться кадри 2 серії масштабного серіалу «Кріпосна».

До рідного дому повертається Григорій Червінський. Пан хоче поправити здоров’я після поранення, а найголовніше — змусити тата розщедритися.

Тим часом Яків, злий керуючий маєтком Червінських, відшмагав за непослух коваля Назара.

І ось до Ніжина також з війни повертається дворянин Олексій Косач. Вдова Софія Косач, мама молодого пана, з радістю зустрічала свого улюбленого сина. Нарешті в сім’ю повернувся чоловік, і тепер Косачі зможуть віддати борги.

Багата купчиха Лідія Шефер вирішила влаштувати бал, щоб побачити своїх знайомих. Особливо давнє кохання — Олексія Косача.

Дізнавшись про бал, Наталі Дорошенко запросила кріпосну Катю допомогти підготуватися до свята.

Кріпосна Катерина, повертаючись додому, потрапляє в грозу біля старого млина. Її віз грузне в болоті. Катя не знає, що робити. І раптом з’являється таємничий незнайомець… Хто ж це міг бути?

Дивіться продовження костюмованої мелодрами «Кріпосна» вже завтра, 26 лютого, о 20:00 на телеканалі СТБ!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ