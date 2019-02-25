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«Кріпосна»: фотодобірка 1 серії

25.02.2019

Ось і відбулася довгоочікувана прем’єра 1 серії серіалу «Кріпосна»! В основі костюмованої мелодрами — історія кріпосної Катерини Вербицької, яка росла в панському будинку, як благородна панянка. Пропонуємо вам подивитися найкращі кадри 1 серії масштабної картини «Кріпосна».
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18-річна Катерина Вербицька красива, розумна та скромна. Волею своєю хрещеної матері дівчина вихована, як справжня панянка. Але для всього світу Катерина — лише чужа власність, кріпосна найбагатшого поміщика в Ніжині Петра Червінського.

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Кріпосній не пощастило опинитися між двома світами. Хоч Катя і знає іноземні мови, грає на фортепіано та малює, вона розуміє: все це ніяк не полегшить долю того, хто народжений у неволі.

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Життя хрещеної Анни Львівни щасливим теж не назвеш. Її чоловік Петро Червінський навіть не намагається приховати своє захоплення гарненькими дівчатами.

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Нахабний чоловік дозволяє собі ґвалтувати кріпосну Василинку просто у своєму кабінеті.

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У маєтку Червінських працює незамінна прислуга Павлина. Жінка хоч і вільна, але смак справжньої свободи ніколи не знала. Павлина любить кріпосну Катю та всіма силами береже її від злих очей.

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Петро Червінський — успішний бізнесмен, власник кількох сотень кріпосних душ. Одного разу Петро зі своїм другом Олександром Дорошенком відправляються на аукціон купувати невільників.

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Червінський купує у свій маєток коваля Назара, а Олександр — спеціально для своєї дочки Наталі придбав кріпосну Орисю.

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Коваль Назар, побачивши Катю, розуміє, що красивішої дівчини в житті ніколи не бачив. Сільський хлопець з першого погляду закохується в чарівну Катерину. Чи зможе завоювати Назар серце кріпосної?

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Але цьому, здається, не дуже рада дворова Червінських — Галя.

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У серіалі з’являється ніжна та дуже добра Наталі Дорошенко. Дівчина цінує кріпосних і проявляє до них доброту.

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Знайомство з Катериною Вербицькою залишається в пам’яті у Наталі назавжди. Дівчата знаходять спільну мову одразу, розуміючи, що вони — споріднені душі.
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В цей час сім’я Червінських все чекає сина Григорія, який воював у Кримській війні. І ось уже два місяці немає і звісточки від нього, хоча війна закінчилася. Як же молилася Катя за повернення сина своєї хрещеної!

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Якби тільки знала кріпосна, що з появою Григорія її життя перетвориться на справжнє пекло.

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Після свого повернення син Червінських намагається зґвалтувати бідну Катю. Чи врятувалася Катерина від рук негідника? Дізнайтеся в 1 серії мелодрами «Кріпосна».

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