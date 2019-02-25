Ось і відбулася довгоочікувана прем’єра 1 серії серіалу «Кріпосна»! В основі костюмованої мелодрами — історія кріпосної Катерини Вербицької, яка росла в панському будинку, як благородна панянка. Пропонуємо вам подивитися найкращі кадри 1 серії масштабної картини «Кріпосна».





18-річна Катерина Вербицька красива, розумна та скромна. Волею своєю хрещеної матері дівчина вихована, як справжня панянка. Але для всього світу Катерина — лише чужа власність, кріпосна найбагатшого поміщика в Ніжині Петра Червінського.





Кріпосній не пощастило опинитися між двома світами. Хоч Катя і знає іноземні мови, грає на фортепіано та малює, вона розуміє: все це ніяк не полегшить долю того, хто народжений у неволі.



Життя хрещеної Анни Львівни щасливим теж не назвеш. Її чоловік Петро Червінський навіть не намагається приховати своє захоплення гарненькими дівчатами.

Нахабний чоловік дозволяє собі ґвалтувати кріпосну Василинку просто у своєму кабінеті.





У маєтку Червінських працює незамінна прислуга Павлина. Жінка хоч і вільна, але смак справжньої свободи ніколи не знала. Павлина любить кріпосну Катю та всіма силами береже її від злих очей.



Петро Червінський — успішний бізнесмен, власник кількох сотень кріпосних душ. Одного разу Петро зі своїм другом Олександром Дорошенком відправляються на аукціон купувати невільників.



Червінський купує у свій маєток коваля Назара, а Олександр — спеціально для своєї дочки Наталі придбав кріпосну Орисю.

Коваль Назар, побачивши Катю, розуміє, що красивішої дівчини в житті ніколи не бачив. Сільський хлопець з першого погляду закохується в чарівну Катерину. Чи зможе завоювати Назар серце кріпосної?



Але цьому, здається, не дуже рада дворова Червінських — Галя.

У серіалі з’являється ніжна та дуже добра Наталі Дорошенко. Дівчина цінує кріпосних і проявляє до них доброту.

Знайомство з Катериною Вербицькою залишається в пам’яті у Наталі назавжди. Дівчата знаходять спільну мову одразу, розуміючи, що вони — споріднені душі.



В цей час сім’я Червінських все чекає сина Григорія, який воював у Кримській війні. І ось уже два місяці немає і звісточки від нього, хоча війна закінчилася. Як же молилася Катя за повернення сина своєї хрещеної!

Якби тільки знала кріпосна, що з появою Григорія її життя перетвориться на справжнє пекло.



Після свого повернення син Червінських намагається зґвалтувати бідну Катю. Чи врятувалася Катерина від рук негідника? Дізнайтеся в 1 серії мелодрами «Кріпосна».







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