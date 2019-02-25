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Вивчення англійської мови для дітей: з чого почати та головні принципи

25.02.2019

Іноземні мови дають можливість людям розуміти один одного, незалежно від національності та місця проживання. Англійська – міжнародна мова, а тому для дітей особливо актуальна. Чим раніше почати навчання, тим швидше та ефективніше можна домогтися результатів. Читайте, з чого почати вивчення мови з дітьми, а також як займається розвитком своєї доньки ведуча «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова.

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Батьки, які хочуть, щоб дитина розмовляла не лише рідною мовою, а й англійською, часто мають сумніви щодо віку, з якого найкраще розпочинати навчання. Фахівці підтримують думку, що братися до роботи можна буквально з пелюшок. Не варто турбуватися, ніби вивчення іншої мови з перших років життя здатне призвести до перевантаження. Численні дослідження підтверджують зворотне. Іноземна мова не тільки швидше і легше засвоюється в дитячому віці, а й також сприяє розумовому розвитку дитини, покращує пам’ять і реакцію. Доведено, що з малюків-білінгвів виростають цілеспрямовані особистості з більш гнучким розумом і активною життєвою позицією. Крім того, вільне володіння мовою відкриває набагато ширші перспективи в плані побудови кар’єри. Якщо це переконало вас у потребі почати вивчення англійської з дитиною просто зараз, саме час розглянути основні принципи та розробити стратегію.

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Методики вивчення англійської мови для дітей

Как выучить английский с ребенком - фото

Найефективніший спосіб вивчити іноземну мову в будь-якому віці – так зване занурення в середовище. У процесі комунікації англійська засвоюється природно, без потреби годинами сидіти за підручником. Добре якщо хтось із батьків або, наприклад, няня вільно володіє мовою. У вашій родині ніхто не говорить англійською, а найняти іноземну гувернантку немає можливості? Не страшно. Ми підкажемо кілька дієвих альтернатив.

  1. Ігри. Вивчення мови в ігровій формі – ідеальний варіант для дошкільнят. Окрім настільних ігор, є велика кількість безкоштовних додатків, які допомагають малюку запам’ятовувати нові слова і словосполучення. Головне, щоб маленькому учневі було цікаво та весело: на емоційному підйомі дитина засвоює інформацію значно краще.
  2. Мультфільми. Анімаційне кіно може компенсувати брак спілкування з носіями мови, про який ми говорили на початку. Адже що важливо? Слухати і чути іноземну мову, розпізнавати і повторювати. У репліках героїв мультфільмів для дітей дошкільного віку немає складних слів, граматики і сленгу – лише базова лексика.
  3. Мовні школи. Вже у віці 3–5 років навчання вашої дитини англійської можна довірити професіоналам. Підійдуть як індивідуальні, так і заняття в невеликих групах. До речі, змагання та командні ігри дають можливість заволодіти увагою малюка, а також вчать взаємодіяти з іншими дітьми.

Принципи вивчення англійської мови з дитиною

Английский язык для начинающих детей - фото

Незалежно від обраного методу вивчення англійської, важливо дотримуватися простих правил:

  1. Послідовність. Не варто намагатися охопити відразу всі аспекти або, навпаки, приділяти увагу якомусь одному. Граматика, живе спілкування і читання однаково важливі для того, щоб опанувати мову. Так, одне тільки зазубрювання правил без практики не дозволить дитині заговорити англійською.
  2. Систематичність. Приділяйте достатньо часу заняттям, навіть якщо вони повністю проходять в ігровій формі. Рекомендовано виділяти не менше 20 хвилин щодня.
  3. Грамотний підхід. Враховуйте вік дитини. Наприклад, після 6 років підхід до вивчення англійської мови має стати більш структурованим. Чим доросліший учень, тим краще у нього розвинені пам’ять і уява. Школяру можна сміливо пропонувати більше логічних ігор.
  4. Зацікавленість батьків. Для маленької дитини мама і тато – основний мотиватор. Якщо ви самі не прагнутимете зрозуміти мову і захопливо подати інформацію сину чи доньці, навряд чи вдасться викликати бажання вчитися. Також не менш важливо хвалити і заохочувати.

Ведуча «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова розповіла, як вчить англійську мову її донька Поліна:

«Поля, як і я, вчить англійську з дитинства. Я навіть віддала її вчитися у свою школу з поглибленим вивченням англійської. Тому що мені мова дуже знадобилася. Після школи я вже була з чудовими знаннями, потім працювала в мережевій рекламній агенції, де все листування велося англійською. І після цієї практики я вільно розмовляю на будь-які теми в будь-якій країні світу, де розуміють англійську.

Сподіваюся, у Полі буде аналогічна ситуація. До того ж у неї з дитинства є можливість практикуватися: вона часто літає зі мною світом. І я всіляко заохочую її розвивати мовні навички, спілкуватися з новими друзями, персоналом готелів і курортів.

А ще на її телефон ми закачали програму для вивчення англійської для дітей, і перед сном разом її проходимо».

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