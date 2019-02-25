Анна Сагайдачна: біографія, творчість та всі новини про актрису

Талановита актриса Анна Сагайдачна зіграє в масштабній костюмованій мелодрамі «Кріпосна». Вже сьогодні 25 лютого о 20:00 дівчина з’явиться на екранах СТБ в одній з головних ролей. У кого перевтілиться українська артистка в серіалі? І чи вільне серце Анни? Біографію та все про творчий шлях Анни Сагайдачної читайте в матеріалі.

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Повне ім’я: Анна Олександрівна Сагайдачна

Дата народження: 1 червня 1989 р.

Місце народження: Красноград

Діяльність: актриса кіно

Сімейний стан: одружена

Місце проживання: Київ

Дитинство та юність. З раннього дитинства життя Анни Сагайдачної пов’язане з творчістю: вона захоплювалася музикою та хореографією. Також дівчина відвідувала музичну школу. Тому Анна збиралася вступити до одного з музичних училищ, а про професію актриси навіть не задумувалась.

Але доля вирішила інакше: одного разу Анна Сагайдачна за компанію з подругою поїхала в театральний навчальний заклад Харкова. Відтоді юна артистка вже не розлучалася з думкою про театр та кіно. Спочатку дівчина закінчила Київський національний університет культури і мистецтв, майстерня Ю. А. Муравицького. А в 2012 році — Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, майстерня Ю. Ф. Висоцького.

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Початок акторської кар’єри. Творча кар’єра Анни Сагайдачної починалася з роботи аніматором — артистка вела різні заходи. Одного разу їй пощастило потрапити на кіностудію, де режисери помітили професіоналізм молодої актриси.

Спочатку дівчина озвучувала іноземні фільми українською мовою. А в 2008 відбувся дебют Анни в кіно — у стрічці «Рідні люди». Після чого про дівчину нічого не було чутно майже три роки, оскільки Анна Сагайдачна повністю присвятила себе навчанню.

З 2011 року Анна знову повернулася в індустрію кіно. Спочатку дівчині діставались невеликі ролі. Популярність їй принесла роль в серіалі «Червона королева».

За роботу у цій картині Анна Сагайдачна була номінована на національну телевізійну премію «Телетріумф»-2016 в категорії «Акторка телевізійного фільму/серіалу».

Особисте життя. Анна Сагайдачна вийшла заміж за колегу по цеху. Відомо тільки, що її обранець працює у сфері кіно, але він не актор. Подружжя познайомилось на проекті в Оксани Байрак, яка провела їхню церемонію одруження.

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Серіал «Кріпосна». У костюмованій мелодрамі «Кріпосна» Анна Сагайдачна зіграє освічену та дуже виховану дочку багатого поміщика — Наталі Дорошенко. Її персонаж — інтелігентна модниця, яка в курсі всіх останніх тенденцій у світі моди. Наталі благополучна та задоволена власним життям. Вона дуже розумна, мудра, має врівноважений характер та завжди готова допомогти нужденним.

Ролі Анни Сагайдачної в кіно

2008 — «Рідні люди» — епізод

2011 — «Пончик Люся» — подруга

2011 — «Ластівчине гніздо» — епізод

2011 — «Здрастуй, мамо!» — Інга

2012 — «Жіночий лікар» — Мар’яна Рубльова

2012 — «Дорога в порожнечу» — епізод

2014 року — «Пляж» — Лелі

2014 року — «Обиженные цветы» — Оксана

2015 — «Щоб побачити веселку, потрібно пережити дощ» — виконавиця ролі Джульєтти

2015 — «Останній яничар» — Анна

2015 — «Поділися щастям своїм» — Світлана Ігнатова

2015 — «Небезпечне місто» — Віра Елонова

2015 — «Ніконов і Ко» — Альона

2015 — «Червона королева» — Марина Дунаєва

2016 — «Провідниця» — Соня

2016 — «Одинак» — Рита

2016 — «На лінії життя» — Соня

2016 — «Восток—Запад» — Оксана

2016 — «40+, или Геометрия любви» — Лариса

2017 — «Контакт» — Дар’я Біленька

2017 — «Схватка» — Віра Елонова

2017 — «Не можу забути тебе» — Вікторія Климчук

2019 — «Кріпосна» — Наталі Дорошенко

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