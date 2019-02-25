Актор серіалу «За вітриною» і «Зоя» сьогодні святкує свій 34-й день народження. Редакція сайту STB.UA вітає Андрія Федінчика зі святом. Від щирого серця бажаємо кохання, гармонії та багато радісних моментів. Про акторську діяльність, зйомки в серіалі «За вітриною» і багато іншого читайте в інтерв’ю з актором.

Андрій Федінчик розповів для STB.UA, що під час вступу до університету у нього не було сумнівів. Він вибрав театральний навчальний заклад, бо про іншу професію навіть і не думав. Актора підтримали батьки, особливо його мама (батьки Андрія обидва педагоги, мама – філолог, тато – фізик-математик).

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Хотілося б дізнатися про те, як ви вирішили стати актором?

Ще в дитинстві я ходив у театральний гурток, був капітаном команди КВК. З дитинства мене також приваблювали дитячі свята в садочку. У школі – спектаклі та постановки. В театральній студії «Диваки» я, здається, був усежиття. Ми їздили на гастролі і за кордон.

Поговорімо про вашого персонажа в серіалі «За вітриною». Як ви вважаєте, чи правильно вчинив Володимир, зробивши пропозицію Вікторії за спиною у найкращого друга?

Не за спиною! Він запитав безпосередньо у свого друга, які у нього плани на Вікторію. На що почув відповідь: «Я не знаю, не впевнений». Тому Володимир і почав діяти. Все було чесно і відкрито. Він бачив, що його друг не кохає цю жінку, тому почав діяти.

Чоловіча дружба може пережити таке?

Дружба зможе пережити цей момент, у разі якщо один із друзів по-справжньому закоханий, якщо є справжнє кохання тільки з одного боку. У цьому проекті за сюжетом почуття були тільки з мого боку, Вєтров не кохав цю жінку.

Що взагалі у вашому розуміння чоловіча дружба?

Чоловіча дружба – це потреба бути просто поруч один з одним, по-чоловічому, справа навіть просто в спілкуванні. Кажуть ще, що дружба – це вчинки. Ні, ти просто хочеш бачитись з людиною, сміятися разом, переживати якісь важкі моменти разом.

Розкажіть про свого персонажа в серіалі «За вітриною».

Володя – чесний і щирий хлопець, який, незважаючи на свої досягнення й успіхи, не втратив себе. Він вірний своїм ідеалам, своїй чесності. Такий собі надійний і справжній чоловік. А це рідко трапляється серед багатої молоді, напевно.

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Чи схожі ви на свого персонажа в житті?

Не схожий, я не такий багатий (сміється. – прим. ред.). Але в якихось моментах, наприклад, щодо чесності, його позиції в житті, ставлення до своєї жінки, – у цьому ми схожі.

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