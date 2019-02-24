Гороскоп на 25 лютого 2019 року розповість, що вам варто чекати від цього понеділка. А якщо вас цікавить як підуть ваші справи з грошима в цьому році, читайте фінансовий гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку від Яни Пасинкової. У матеріалі докладніше.

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Овен

В особистому житті новий, кращий період. Влаштуйте романтичний вечір зі своєю половинкою і можливо, ви навіть отримаєте пропозицію вийти заміж.

Телець

Сьогодні ви знайдете роботу або отримаєте довгоочікувану премію.

Близнюки

Займайтеся сьогодні своєю освітою, читайте книги, відвідуйте курси. Це допоможе в майбутньому заробити велику суму.

Рак

У Раків зміни в роботі. Вашим відносинам з колегами можна тільки позаздрити, а також вас чекають приємні бонуси.

Лев

У вас дуже хороша підтримка в колективі, цінуйте її і не забувайте дякувати у відповідь. Це допоможе в майбутньому вийти на новий рівень.

Діва

Ваше хобі вже досягло дуже хороших результатів. Може бути варто почати брати за це гроші?

Терези

По роботі явні поліпшення. Вас помітять і запропонують вам гарну угоду. Погодьтеся?

Скорпіон

Ваше особисте життя вийде на новий рівень в цей день. Обов’язково влаштуйте приємний вечір тільки для двох.

Стрілець

Займіться сьогодні будинком. Позбавтеся від старого мотлоху, який давно пора викинути, поновіть атмосферу в домі і якщо є можливість, купіть нові меблі.

Козеріг

Малюйте свої думки і візуалізуйте бажання в цей день. Якщо є можливість – зробіть карту бажань, все загадане обов’язково збудеться!

Водолій

Відмінний день, щоб вирішити всі проблеми з нерухомістю. Також день добре підходить для переїзду.

Риби

У цей день ви можете познайомитися з новими людьми, які потім стануть вам хорошими друзями. Також знайомі виручать вас фінансово.

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