Незважаючи на те, що після виступу гурту KAZKA у другому півфіналі їх розкритикували члени журі, учасники не втратили свій бойовий настрій. Музикантів переповнює почуття вдячності за підтримку глядачів, а коментарі суддів зірки вважають об’єктивними. Детальніше про виступ фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2019 читайте в матеріалі.

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Зірки вважають всі коментарі, що були сказані в їхній бік 16 лютого, об’єктивними: «Ми не боїмося визнавати свої слабкості. Нам є над чим працювати і куди вдосконалюватися. Ми розуміємо, що суспільство кожну нашу помилку розглядатиме під мікроскопом. Це нормально, адже здорова критика дає поштовх ставати кращим».

Не зважаючи на велику кількість негативних коментарів у мережі, учасники змогли опанувати себе і виступити з новими силами. Після виступу Олександра заявила, що їй вже необхідна сцена побільше. Вона порадила нікому не чіплятися до її вокалу, а заглянути в її душу. Вона вірить, що є їхня аудиторія, яка підтримає їх.

А ось Джамала зазначила: «Я бачу, як ви виросли. Але я не впевнена у вокалі. На Євробаченні буде більше 30-ти репетицій, де вас оцінюватимуть експерти. Не знаю, як із таким тембром не володіти своїм голосом».

Євген Філатов не зрозумів, чому на гурт обвалилася така кількість негативних коментарів, і закликав усіх цінувати працю артиста.

«Є побоювання, що ваше хвилювання може вийти боком. Цей тембр не для конкурсної пісні. Але ви чудово справляєтеся зі своїми піснями і репертуаром», — висловив свою думку член журі.

А ось Андрій Данилко сказав, що не розглядає пісню «під мікроскопом». Для нього важливо, що в цілому такий номер може представляти Україну.

«Це дуже складно, а вам складніше всіх. За успіх треба платити», — додав чоловік.

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