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Freedom jazz: топ-3 найкращих пісень українського кавер-бенду

23.02.2019

Кавер-бенд Freedom jazz налаштований виключно на перемогу в Нацвідборі на Євробачення-2019. Джазетки з нетерпінням чекають на фінал Нацвідбору! Вже зовсім скоро ми побачимо виступ цих неймовірно талановитих красунь із піснею «Cupidon». А поки насолоджуємося найкращими композиціями від Freedom jazz.

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Freedom-jazz – «Обійми»

Freedom-jazz – «Bye-Bye, Mr. Liar» 

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Freedom-jazz – «Cupidon»

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