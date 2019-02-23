Freedom-jazz – унікальні, яскраві та неповторні. Самі учасниці Нацвідбору на Євробачення-2019 називають себе музичними майстрами, що цілком заслужено! Адже те, що ми бачимо на сцені, закохує в себе з перших секунд. У другому півфіналі дівчата підкорили як глядачів, так і вимогливих суддів. Що буде у фіналі? Детальніше – в матеріалі.

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Freedom-jazz – відомий кавер-бенд, який було створено ще 2008 року. Нагадуємо, що 16 лютого джазетки пройшли у фінал українського Національного відбору на Євробачення-2019. Freedom-jazz раді, що нарешті можуть поділитися з глядачами своїм неймовірним творінням, і закликають всіх відкрити Купідону свої серця!

Відкривати фінал випало запальному бенду Freedom-jazz, який отримав максимум балів від суддів і глядачів в першому турі. За словами ведучого Сергія Притули колектив — темна конячка Нацвідбору, адже ніхто не очікував такої концентрації харизми, краси і енергії в одному номері!

Андрій Данилко відзначив, що перший виступ дівчат було несподіваним, як ковток свіжого повітря. Але зараз йому не вистачило новизни. Євген Філатов підкреслив, що всі виступи колективу наповнені професіоналізмом. А ось Джамала заявила, що Freedom-jazz – це завжди ідеальний вокал.

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