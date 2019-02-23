Brunettes Shoot Blondes: Те, що бачить публіка, – це наш вибір!
Фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2019 Brunettes Shoot Blondes вважають, що їхня головна риса, яка відрізняє їх від інших, – це креативність. Це дійсно помітно неозброєним оком! Тільки подивіться на постановку номера, яку вигадали музиканти, це неймовірно! Чи допоможе цікавий номер фіналістам стати найкращими і виграти український Нацвідбір, ми дізнаємося вже сьогодні!
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Судді гідно оцінили виступ колективу. Джамала відмітила хороший вокал, а ось Андрій Данилко назвав їх «британцями». Самі хлопці відповіли, що виросли на якісній британській музиці, тому в їхній творчості чітко простежується віяння The Beatles та інших культових британських гуртів.
Після Національного відбору хлопці планують вирушити в тур по Україні та Європі.