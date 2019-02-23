Фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2019 Brunettes Shoot Blondes вважають, що їхня головна риса, яка відрізняє їх від інших, – це креативність. Це дійсно помітно неозброєним оком! Тільки подивіться на постановку номера, яку вигадали музиканти, це неймовірно! Чи допоможе цікавий номер фіналістам стати найкращими і виграти український Нацвідбір, ми дізнаємося вже сьогодні!

Більше на тему: Brunettes Shoot Blondes – «Houston»: пісня для Нацвідбору

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ