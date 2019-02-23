Учасниці Нацвідбору на Євробачення-2019 ANNA MARIA з піснею «MY ROAD» вийшли у фінал конкурсу. На які питання Сергія Притули довелося відповісти співачкам? Як оцінили їх члени жюрі? Детальніше про виступ у фіналі Нацвідбору дуету ANNA MARIA читайте в матеріалі.

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Вокалістки з дуету ANNA MARIA розповіли, що «MY ROAD» була створена спеціально для Євробачення. А найважливіше те, що сестри написали її разом, що для них не властиво: «Взагалі пісні ми пишемо окремо, а «MY ROAD» ми створили разом. Коли з’явилася музика, ми стали думати, що вона нам нагадує. І зрозуміли, що ця мелодія нагадує кроки і постійний рух. Життя – це дорога, і у кожного свій шлях. Ми вдячні подіям, людям, невдачам і перемогам. Ця пісня для тих, хто перебуває у пошуку, хто помилявся, але знає, що таке почати з чистого аркуша, продовжують йти далі, незважаючи ні на що».

Одразу після виступу, ведучий Сергій Притула запитав про громадянську позицію співачок. Виявилося, що вона значно відрізняється від позиції їхніх батьків. Це викликало чимало негативних коментарів глядачів. Ба більше, їм доведеться обирати: пісенний конкурс або робота батьків. ANNA MARIA заявили, що як будь-яка нормальна людина, не відмовлятимуться від своїх рідних. Однак самі давно визначилися, для кого вони виступають і яку ідею несуть в маси.

Андрій Данилко прокоментував сам виступ учасниць: «Хочу вас похвалити. Це реально крутий вокал і круте виконання».

Євген Філатов відзначив, що пісня написана для формату Євробачення. Цілком відповідає всім вимогам конкурсу. Однак вчорашнє провокативне інтерв’ю телеканалу ATR оцінив як «повна ж *** для вас».

А ось Джамала відмовилася коментувати виступ. Члена журі обурила така громадянська позиція співачок.

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