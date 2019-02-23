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ANNA MARIA: история создания, творчество и все новости о дуэте

23.02.2019

Среди финалистов Национального отбора на Евровидение 2019, которые будут бороться за право представлять Украину на международном музыкальном конкурсе, будет  ANNA MARIA. Интересные факты о творческом пути читайте в материале. 

ANNA MARIA

ANNA MARIA — украинский дуэт сестер-близнецов Анны и Марии Опанасюк. Девушки сделали первые шаги к музыкальной карьере в возрасте 6 лет на конкурсе близнецов, став победителями. По инициативе родителей поступили в музыкальную школу по классу фортепиано, а позже на класс гитары. Но настоящим прорывом в карьере стала победа в проекте «Шанс». 

С раннего возраста сестры выступают по всему миру, исполняя песни на 20 языках мира, но преимущественно на украинском, английском и русском.

ANNA MARIA нацотбор 2019

Сейчас ANNA MARIA — полноценная группа, в составе которой также 4 музыканта (гитара, клавиши, бас-гитара, ударные).

В 2015 году состоялся релиз первого сольного альбома под названием «РАЗНЫЕ», где практически все песни авторские. В дебютную пластинку вошло 13 треков на трех языках. ANNA MARIA исполняют музыку в стиле поп, инди, поп-рок и фанк. На своих выступлениях всегда отдают предпочтение живому исполнению.

ANNA MARIA будут участвовать в Национальном отборе на Евровидение-2019 впервые.

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