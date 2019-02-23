Член журі Національного відбору на Євробачення-2019 Андрій Данилко зізнався, що не може обрати для себе фаворита. Однак для редакції сайту STB.UA ексклюзивно розказав, що цей рік — найсильніший серед учасників і претендентів. Більше читайте в матеріалі.

«У кожного є свої плюси і свої мінуси. Дуже складно порівнювати Freedom Jazz і YUKO, KAZKA і Maruv. Вони всі абсолютно різні. Вперше так складно обирати. Адже в журі я сиджу четвертий рік. При цьому, обрати фаворита міг завжди. Цього року все інакше. Перемогти може хто-завгодно», — говорить Андрій Данилко.

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Ба більше, член журі зізнався, що знаходиться в стані «на гойдалці». Чоловік робить ставки на двох учасників, проте не став зізнаватися, на яких саме. Але судячи з оцінок і коментарів, серед них однозначно є учасниця Maruv.

А ось від виступу гурту Freedom Jazz член журі залишився менш вражений: «Цього разу вже не було гостроти та подиву. Ми знали, що вони готують і заспівають. На півфіналі вони виступали наприкінці, тому так успішно розбавили ефір».

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